Grupa Azoty liczy, że po podpisaniu aneksu do memorandum z Orlenem ws. sprzedaży aktywów Grupy Azoty Polyolefins strony przystąpią do uzgodnienia scenariuszy w ciągu kilkunastu dni, poinformował prezes Andrzej Skolmowski.

„Intensywnie pracujemy nad możliwymi scenariuszami. Liczymy, że strony bez zbędnej zwłoki przystąpią do uzgodnienia scenariuszy w ciągu kilkunastu dni” – powiedział Skolmowski podczas konferencji prasowej, pytany, kiedy nastąpią rozstrzygnięcia ws. Polimerów Police.

„To obustronny wynik przeprowadzonych dodatkowych analiz. My […] prowadzimy dodatkowe analizy dotyczące m.in. innego wykorzystania posiadanych przez nas aktywów, m.in. aktywów portowych. Więc to jest obustronne przeprowadzenie takich analiz i być może nowe spojrzenie na aktywa, które są w posiadaniu – akurat w tym wypadku – polimerów w Policach” – dodał prezes, pytany, czyją inicjatywą było zawarcie aneksu.

Grupa Azoty podała dziś, że podpisała aneks do Memorandum of Understanding zawartego 1 sierpnia 2025 r. pomiędzy Grupą Azoty, Grupą Azoty Police, Grupą Azoty Polyolefins oraz Orlenem. Aneks rozszerza współpracę stron o analizę możliwości ewentualnej sprzedaży wszystkich lub części akcji Grupy Azoty Polyolefins przez Grupę Azoty i Grupę Azoty Police.

Skolmowski wyjaśniał, że oznacza to rozszerzenie ram współpracy o ewentualną transakcję zbycia akcji Grupy Azoty Polyolefins, co daje wszystkim stronom memorandum dodatkowe możliwości. Dla Grupy Azoty to możliwość ustabilizowania sytuacji finansowej spółki Grupa Azoty Polyolefins i dokończenia Projektu Polimery Police.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,04 mld zł w 2024 r.

