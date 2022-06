Grupa Azoty zakłada rozwijanie odnawialnych źródeł energii, w szczególności farm fotowoltaicznych i może osiągnąć cel strategiczny w tym zakresie już w 2025 lub 2026 r., poinformował ISBnews.tv wiceprezes Filip Grzegorczyk. Grupa rozmawia także z dostawcami technologii modułowych reaktorów jądrowych (SMR).

„W strategii zapisaliśmy, że dość szybko osiągniemy pułap co najmniej 300 MW odnawialnych źródeł energii. Myślimy też o SMR-ach, bo uważamy, że małe czy średnie reaktory jądrowe będą stanowiły przyszłość energetyki przemysłowej” – powiedział Grzegorczyk w rozmowie z ISBnews.tv, podczas 10. Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego.

Grupa jest przede wszystkim zainteresowana panelami fotowoltaicznymi i ewentualnie lądową energetyką wiatrową.

„Jesteśmy zaawansowani, jeśli chodzi o inwestycje na własnych gruntach, bo tych mamy całkiem sporo, ale też poszukujemy okazji akwizycyjnych. Myślę, że już w niedługim czasie będziemy w stanie ogłosić konkrety w tym zakresie, a chcielibyśmy, żeby w 2025, najdalej 2026 roku cel strategiczny został faktycznie zrealizowany” – dodał wiceprezes.

„Myślę, że pierwsze farmy fotowoltaiczne powstaną w 2024 r. To jest dość długi okres przygotowań i krótki okres realizacji” – wskazał.

Grupa Azoty rozmawia już z kilkoma dostawcami technologii SMR, ale nie wyłoniła jeszcze partnera.

„Perspektywa czasowa jest taka sama, jak w przypadku innych spółek. To jest kwestia tego, z kim zostanie zawarta umowa o współpracy w tym zakresie i w tym okresie jest kwestia dostosowania tych reaktorów do potrzeb cywilnych. Nas interesuje nie tylko wytwarzanie prądu, ale i pary do celów technologicznych, dlatego nie wszyscy dostawcy technologii jądrowych będą optymalni z naszego punktu widzenia” – zaznaczył Grzegorczyk.

W opublikowanej w 2021 r. strategii Grupa Azoty podała, że planuje blisko 2,7 mld zł inwestycji na projekty „zielone” i dekarbonizacyjne do 2030 r., w ramach projektu „Zielone Azoty”. Łączna moc nowych źródeł OZE w 2030 roku miała osiągnąć ok. 300 MW.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

Źródło: ISBnews