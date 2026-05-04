Grupa Azoty nie wyklucza, że jeżeli utrzyma się obecna tendencja w segmentach Chemia i Tworzywa, możliwe jest osiągnięcie pozytywnego wyniku EBITDA tych segmentów w 2026 roku, poinformował wiceprezes Artur Chołody.

„Chemia i Tworzywa były pod wieloletnią presją producentów azjatyckich, którzy nie są obciążeni normami środowiskowymi. W tym roku widzimy zdecydowaną poprawę, tendencje rynkowe trochę się odwróciły, ze względu na trudniejsze łańcuchy dostaw między Azją i Europą po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Okazało się, że w Europie wielu producentów tych wyrobów nie zostało i nasze zakłady są jedną z alternatyw” – powiedział Chołody podczas telekonferencji.

Jak podkreślił, rośnie sprzedaż zarówno tworzyw, jak i alkoholi Oxo oraz pigmentów.

„Wstępnie chcieliśmy w tym roku ściąć straty segmentów Tworzywa i Chemia o połowę, ale jeśli sytuacja rynkowa się utrzyma, to jest możliwe uzyskanie pozytywnego wyniku EBITDA obu segmentów w 2026 roku” – dodał wiceprezes.

W 2025 roku strata EBITDA obu segmentów wyniosła po 108 mln zł, w porównaniu do 331 mln zł straty w przypadku Tworzyw i 225 mln zł straty w przypadku Chemii rok wcześniej.

Chołody zapowiedział, że grupa spodziewa się także znacznej poprawy wyników finansowych Compo Expert oraz Siarkopolu w obecnym roku.

„W 2026 roku spodziewamy się dużo bardziej pozytywnych wyników Compo Expert, chcemy w pełni wykorzystać wszystkie synergie zakupowe. Także Siarkopol 'wyszedł na prostą’ dzięki cenom siarki, a kryzys na Bliskim Wschodzie jeszcze poprawił możliwości tej grupy. Spodziewamy się, że jej wyniki w tym roku będą jeszcze bardziej korzystne” – podkreślił.

W 2025 r. Grupa Compo Expert odnotowała 190 mln zł zysku EBITDA, wobec 177 mln zł rok wcześniej, a Siarkopol miał 45 mln zł zysku EBITDA, w porównaniu do straty 34 mln zł w 2024 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,14 mld zł w 2025 r.

Źródło: ISBnews