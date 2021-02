Grupa Azoty podpisała porozumienie na rzecz ochrony powietrza i klimatu z województwem małopolskim, podała spółka. Grupa Azoty deklaruje m.in. dążenie do osiągnięcia w roku 2050 neutralności klimatycznej w obrębie procesów produkcyjnych i działalności prowadzonej w Małopolsce.

Główne cele porozumienia zawartego w ramach projektu Life EkoMałopolska „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii” to szeroko zakrojone prace na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, w tym stworzenie mapy potencjału odnawialnych źródeł energii, sieci ekodoradców ds. klimatu, a także działania w kierunku zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej, poinformowano.

„To ważny dzień dla Małopolski. Transformacja przemysłu energetycznego to jedno z największych wyzwań, z jakimi musi się zmierzyć nasz region. Liczymy, że zostaną uruchomione środki na wdrożenie projektów inwestycyjnych, które wzmocnią potencjał wzrostu gospodarczego Małopolski i pozwolą na stworzenie nowych miejsc pracy. Niezmiernie cieszy fakt, że strategia Grupy Azoty wpisuje się w działania podejmowane przez samorząd Województwa Małopolskiego w zakresie zapobiegania, łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu, a także łagodzenia negatywnych skutków społeczno-gospodarczych transformacji energetycznej Małopolski” – powiedział marszałek

województwa małopolskiego Witold Kozłowski, cytowany w komunikacie.

Województwo małopolskie będzie realizować projekt ze środków unijnych, wraz z partnerami ze świata nauki i samorządów. Całkowity budżet projektu to ok. 70 mln zł.

„Zakłady Grupy Azoty funkcjonujące w bliskim otoczeniu aglomeracji miejskich realizują procesy produkcyjne prowadząc równolegle intensywne działania w obszarze ochrony środowiska. Dążymy do realizacji idei gospodarki obiegu zamkniętego i redukcji emisji CO2 jednocześnie dbając o podnoszenie efektywności energetycznej i surowcowej naszych procesów technologicznych. Dostosowując się do wysokich oczekiwań naszych klientów i pozostałych interesariuszy wprowadzamy nowe innowacyjne produkty opracowane w jednostkach badawczo-rozwojowych Grupy Azoty. Nowe rodzaje nawozów oraz tworzyw klasyfikowane są w kategorii ‚zielonej chemii’. To kierunek, w którym nadal będziemy konsekwentnie podążali” – dodał prezes Grupy Azoty Tomasz Hinc.

W podpisanym dokumencie Grupa Azoty zadeklarowała m.in. dążenie do osiągnięcia w roku 2050 neutralności klimatycznej w obrębie procesów produkcyjnych i działalności prowadzonej w Małopolsce, a także realizowanie projektów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, rozwijaniem technologii zielonego amoniaku i zielonego wodoru.

„W Grupie Azoty intensywnie pracujemy nad technologiami, które pomogą w transformacji naszej działalności w kierunku Europejskiego Zielonego Ładu. Jako największy producent wodoru w Polsce podejmujemy również działania zmierzające do wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, co ograniczy ślad węglowy oraz pozwoli otrzymywać zielony wodór i amoniak. Intensywnie pracujemy również nad tematami recyklingowymi oraz tworzywami biodegradowalnymi” – podkreślił wiceprezes Grupy Azoty Grzegorz Kądzielawski.

Podpisane porozumienie między Grupą Azoty a Województwem Małopolskim zakłada współpracę do końca 2030 roku, podsumowano.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,3 mld zł w 2019 r.

Źródło: ISBnews