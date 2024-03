Grupa Azoty Polyolefins podpisała umowę przedłużającą finansowanie projektu Polimery Police z 15 instytucjami finansującymi na okres do 26 kwietnia z 27 marca br., podała Grupa Azoty.

„W ramach zapisów umowy, ustalono również, że wniesienie przez sponsorów pierwotnych, czyli Grupę Azoty S.A. oraz Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. pozostałej kwoty pożyczki wspierającej do spółki zależnej do wartości 105 mln euro nastąpi nie później niż do 26 kwietnia 2024 roku” – czytamy w komunikacie

„Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez generalnego wykonawcę, prace w ramach inwestycji Polimery Police przebiegają zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem. Obecnie trwają testy produkcyjne, które poprzedzają mający trwać nieprzerwanie 72 godziny test Integralności, przewidziany na II kwartał bieżącego roku. Po pozytywnie przeprowadzonym teście, generalny wykonawca przystąpi do całościowego przekazania instalacji Grupie Azoty Polyolefins. Będzie to również faza zakończenia projektu i rozpoczęcia pełnej komercyjnej eksploatacji fabryki” – powiedział p.o prezesa Grupy Azoty Polyolefins Wojciech Blew, cytowany w komunikacie.

Wydłużenie projektu Polimery Police w następstwie opóźnienia robót przez Hyundai Engineering Co., Ltd. jest poddawane przez Grupę Azoty Polyolefins gruntownej analizie i weryfikacji w szczególności w świetle postanowień umowy o kompleksową realizację projektu. Grupa Azoty Polyolefins, na tym etapie, wstępnie sceptycznie ocenia zgłoszone propozycje, podano także.

Na początku marca br. Grupa Azoty Polyolefins podpisała z instytucjami finansowymi umowę zmieniającą do umowy dotyczącej finansowania projektu Polimery Police. Uzgodniono również, że wniesienie przez Grupę Azoty oraz spółkę Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” pozostałej kwoty pożyczki do wartości 105 mln euro nastąpi nie później niż do 27 marca 2024 roku.

Grupa Azoty Polyolefins to spółka celowa powołana do realizacji projektu Polimery Police. Jej głównymi akcjonariuszami są Zakłady Chemiczne Police (34,4%) oraz Grupa Azoty (30,5%).

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,66 mld zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews