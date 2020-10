Grupa Azoty Polyolefins – spółka Grupy Azoty i Zakładów Chemicznych Police – podjęła uchwałę w sprawie warunkowego zawarcia aneksu do umowy o kompleksową realizację projektu Polimery Police z Hyundai Engineering, który przewiduje m.in.: zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy o 33,2 mln euro oraz wydłużenie harmonogramu realizacji projektu o 3 miesiące, podała Grupa Azoty.

„Zawarcie aneksu do umowy EPC jest warunkowe i uzależnione od uzyskania stosownych zgód organów korporacyjnych spółki zależnej oraz zawarcia stosownych aneksów do umowy inwestycyjnej oraz umowy akcjonariuszy” – czytamy w komunikacie.

Spółka zapowiedziała, że o podpisaniu aneksu do umowy EPC poinformuje osobnym komunikatem.

Projekt Polimery Police, o wartości ok. 7 mld zł, będzie się składał m.in. z gazoportu umożliwiającego odbiór 500 tys. ton propanu rocznie, instalacji do produkcji 429 tys. ton propylenu rocznie oraz instalacji do produkcji 437 tys. ton polipropylenu rocznie.

Grupa Azoty Polyolefins to spółka celowa realizująca projekt Polimery Police będący jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym. Umożliwi on dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju. Zakończenie projektu planowane jest na 2022 rok.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,3 mld zł w 2019 r.

Źródło: ISBnews