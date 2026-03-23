Grupa Azoty Polyolefins – spółka zależna Grupy Azoty – przekazała wierzycielom zaktualizowane propozycje układowe, podała Grupa Azoty.

„Zmiany zostały wprowadzone w oparciu o rozmowy z wierzycielami i dotyczą głównie sposobu zaspokojenia wierzytelności przysługujących Orlen SA z tytułu pożyczki udzielonej spółce zależnej na finansowanie zakupu propanu. Zaktualizowane propozycje przewidują brak konwersji wierzytelności Orlen SA na akcje spółki zależnej. W zamian zaktualizowana propozycja przewiduje umorzenie części wierzytelności i spłatę pozostałej kwoty pożyczki w formie gotówkowej” – czytamy w komunikacie.



Zgodnie z nowymi warunkami restrukturyzacji, wierzytelności przysługujące spółkom z Grupy Azoty wobec spółki zależnej podlegać będą zaspokojeniu w wysokości około 48,4 mln zł, przy łącznej kwocie wierzytelności wynoszącej około 1,98 mld zł, w tym wierzytelność Grupy Azoty zostanie zaspokojona w wysokości około 0,7 mln zł, przy łącznej kwocie tej wierzytelności wynoszącej około 0,79 mld zł, podano również.

Grupa Azoty Polyolefins to spółka celowa powołana do realizacji projektu Polimery Police. Jej głównymi akcjonariuszami są Zakłady Chemiczne Police (34,4%) oraz Grupa Azoty (30,5%).

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,04 mld zł w 2024 r.

