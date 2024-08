Grupa Azoty Polyolefins – spółka z grupy kapitałowej Grupy Azoty – dokonała warunkowego odbioru tymczasowego dla podprojektu instalacji PP i podprojektu terminala przeładunkowo-magazynowego w ramach inwestycji Polimery Police, podała Grupa Azoty.

Grupa Azoty Polyolefins podpisała z Hyundai Engineering , generalnym wykonawcą Polimerów Police, dwustronne protokoły warunkowego odbioru tymczasowego dla podprojektu instalacji polipropylenu i podprojektu terminala przeładunkowo-magazynowego H&ST. Procedura

warunkowego odbioru tymczasowego wprowadzona została w związku z dążeniem stron umowy EPC do jak najszybszego przeprowadzenia działań związanych z przekazaniem przez generalnego wykonawcę projektu Polimery Police do komercyjnej eksploatacji, podkreślono.

„Formalne przejęcie projektu Polimery Police uwarunkowane jest zawarciem aneksu do umowy EPC, w którym strony tej umowy uzgodnią finalne zatwierdzenie testu integralności, zasady rozliczenia projektu Polimery Police oraz określą swoje prawa i obowiązki w związku z zakończeniem fazy konstrukcyjnej projektu” – czytamy w komunikacie.

Zastosowana procedura umożliwia Grupie Azoty Polyolefins pełne zarządzanie portfolio produkcyjnym polipropylenu, dostosowanym do sytuacji rynkowej. Zdolności produkcyjne Instalacji PP pozwalają na produkcję 437 tys. ton polipropylenu rocznie. Główne parametry procesowe instalacji PP zostały osiągnięte i potwierdzone w ramach przeprowadzonych ruchów testowych, wyjaśniono.

„Podpisanie protokołów to istotny krok w kierunku jak najszybszego przeprowadzenia działań związanych z przejęciem projektu Polimery Police do komercyjnej eksploatacji. Potwierdza, że strony dążą do osiągnięcia założonych celów w zakresie możliwie najszybszego zakończenia inwestycji” – powiedział p.o. prezesa Grupy Azoty Polyolefins Wojciech Blew, cytowany w komunikacie.

Grupa Azoty Polyolefins to spółka celowa powołana do realizacji projektu Polimery Police. Jej głównymi akcjonariuszami są Zakłady Chemiczne Police (34,4%) oraz Grupa Azoty (30,5%).

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,55 mld zł w 2023 r.

Źródło: ISBnews