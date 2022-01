Grupa Azoty Polyolefins – spółka stowarzyszona Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) zawarła aneks do umowy z Hyundai Engineering o kompleksową realizację projektu „Polimery Police”, podały ZCh Police. Aneks zwiększa wynagrodzenie wykonawcy o 72,48 mln euro i wydłuża harmonogram realizacji projektu o 6 miesięcy.

„Aneks nr 3 przewiduje m.in.: zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy o kwotę 72,48 mln euro, wydłużenie harmonogramu realizacji projektu Polimery Police o 6 miesięcy, zmianę załącznika do umowy EPC określającego zakres prac przewidzianych umową EPC” – czytamy w komunikacie.

Spółka zastrzegła, że zawarcie aneksu nie powoduje przekroczenia budżetu projektu Polimery Police, a wzrost wynagrodzenia wykonawcy zostanie sfinansowany z rezerwy projektowej.

Zawarcie aneksu nr 3 jest warunkowe i uzależnione od uzyskania stosownych zgód organów korporacyjnych Grupy Azoty Polyolefins, podano także.

Pod koniec sierpnia 2021 r. Hyundai Engineering – generalny wykonawca projektu „Polimery Police” – zwrócił się do Grupy Azoty Polyolefins z propozycjami m.in. zwiększenia wynagrodzenia o 127,4 mln euro oraz czasu realizacji kontraktu o 181 dni.

W skład zintegrowanego kompleksu chemicznego Polimery Police będą wchodziły instalacje do produkcji propylenu i polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy oraz infrastruktura logistyczna. Całkowity szacowany budżet projektu wynosi ponad 1,5 mld euro (ok. 7 mld zł), tym samym jest to największa inwestycja w polskiej branży chemicznej. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest obecnie na 2023 rok.

Grupa Azoty Polyolefins to spółka celowa realizująca projekt „Polimery Police”.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,52 mld zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews