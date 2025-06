Okres obowiązywania umowy stabilizacyjnej dotyczącej finansowania projektu inwestycyjnego Polimery Police, powiązanej z dotychczasową umową o finansowanie projektu, zawartej przez spółkę Grupa Azoty Polyolefins (spółka stowarzyszona Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police) z instytucjami finansowymi został wydłużony do 4 sierpnia br. z 12 czerwca, podała Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police.

„Wydłużenie powoduje, że wniesienie przez emitenta oraz spółkę Grupa Azoty (sponsorzy pierwotni) pozostałej kwoty pożyczki wspierającej do spółki stowarzyszonej do wartości 105 mln euro (górny limit) nastąpi nie później niż do dnia 4 sierpnia 2025 roku” – czytamy w komunikacie.

Umowa stabilizacyjna została podpisana z następującymi instytucjami finansowymi: Alior Bank, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pekao, BNP Paribas Bank Polska, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Haitong Bank Polska, ICBC Standard Bank PLC, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) Oddział w Polsce, mBank, PKO Bank Polski, Powszechny Zakład Ubezpieczeń, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie, PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 oraz Santander Bank Polska.

Grupa Azoty Polyolefins to spółka celowa powołana do realizacji projektu Polimery Police. Jej głównymi akcjonariuszami są Zakłady Chemiczne Police (34,4%) oraz Grupa Azoty (30,5%).

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,04 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews