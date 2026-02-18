Grupa Azoty pozyskała w 2025 roku białe certyfikaty o szacunkowej wartości rynkowej ok. 60 mln zł, podała spółka. Przyznane świadectwa mają formę praw majątkowych notowanych na Towarowej Giełdzie Energii, a ich sprzedaż wesprze płynność finansową Grupy.

„Modernizacja infrastruktury i wdrażanie rozwiązań niskoenergetycznych to procesy, które trwale obniżają koszty operacyjne Grupy Azoty. Pozyskanie białych certyfikatów o szacunkowej wartości rynkowej ok. 60 mln zł pozwala nam na dodatkową monetyzację uzyskanych oszczędności energii” – powiedział wiceprezes Artur Chołody, cytowany w komunikacie.

Zgodnie ze standardami rachunkowości, wpływ pozyskanych certyfikatów na wynik EBITDA będzie rozłożony w czasie. Ponieważ większość świadectw dotyczy inwestycji w środki trwałe, ich ujęcie w przychodach następuje proporcjonalnie do okresu amortyzacji zmodernizowanych instalacji, wyjaśniono w materiale.

Przyznane certyfikaty są wynikiem szerokiego zakresu prac modernizacyjnych, obejmujących m.in.:

– instalację zaawansowanych systemów odzysku ciepła,

– optymalizację procesów chłodniczych,

– wymianę kluczowych komponentów linii technologicznych na rozwiązania o najwyższej sprawności energetycznej, wymieniono.

Świadectwa otrzymały spółki grupy kapitałowej: Grupa Azoty, Grupa Azoty Kędzierzyn, Grupa Azoty Fosfory oraz Grupa Azoty Siarkopol.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,04 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews