Grupa Azoty w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin, po dokończeniu niezbędnych analiz, powróci do przyjmowania zamówień na nawozy azotowe i do standardowej współpracy na bieżących warunkach rynkowych, poinformował prezes Grupy Azoty.

„W decyzji tej musimy uwzględniać zarówno interes przedsiębiorców rolnych i naszych partnerów handlowych, jak i interes samej spółki. Podejmowane przez nas działania są przemyślaną reakcją biznesową na nadzwyczajną sytuację rynkową. Ich celem jest utrzymanie stabilności dostaw oraz aktywna ochrona rynku i polskich rolników przed nadmiernymi wahaniami cen nawozów” – napisał Marcin Celejewski w komentarzu wysłanym do prasy.

„Jednocześnie podkreślamy, że produkcja nawozów odbywa się na bieżąco z wykorzystaniem maksymalnych zdolności produkcyjnych. Ilość dostępnych nawozów oraz zapasy znajdujące się w magazynach autoryzowanej sieci dystrybutorów są wystarczające, aby zabezpieczyć zarówno bieżące, jak i przyszłe potrzeby przedsiębiorców rolnych” – dodał.

Zaznaczył, że Grupa Azoty od zawsze jest i pozostanie jednym z filarów bezpieczeństwa żywnościowego Polski i strategicznym partnerem polskiego rolnictwa.

„Naszą odpowiedzialnością jest nie tylko produkcja nawozów, ale także stabilne zarządzanie ich dostępnością w warunkach dużej zmienności na rynku nawozów i surowców – w szczególności gazu ziemnego, który pozostaje podstawowym kosztem produkcji nawozów” – przekazał prezes.

Wcześniej w tym tygodniu Grupa Azoty zdementowała doniesienia o wstrzymaniu produkcji nawozów, ale potwierdziła informację o wstrzymaniu przyjmowania nowych, marcowych zamówień na nawozy azotowe. Powodem decyzji była niestabilna sytuacja geopolityczna na Bliskim Wschodzie. 2 marca cena gazu, tj. podstawowego surowca do produkcji nawozów azotowych, wzrastała o 35-50%, a następnego dnia o kolejne 30%. Grupa Azoty zapewniła wtedy, że nie ma zagrożenia w pokryciu zapotrzebowania rynku krajowego. Realizowane są zamówienia z poprzednich okresów, a autoryzowana sieć dystrybucji spółki posiada także zaopatrzoną w nawozy infrastrukturę magazynową.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,04 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews