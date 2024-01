Podmioty z Grupy Best podpisały umowy na łączną kwotę 275,5 mln zł na zakup portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 1 802,7 mln zł w IV kw. 2023 r., podała spółka. Spłaty portfeli należnych grupie Best wyniosły w tym czasie 92,7 mln zł. W całym 2023 roku podmioty z Grupy Best w 2023 roku podpisały umowy na łączną kwotę 311 mln zł na zakup portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 2 062,9 mln zł (+295% r/r).

„Jesteśmy zadowoleni zarówno ze skali poczynionych w minionym roku zakupów, jak i jakości nabytych portfeli oraz cen ich nabycia. Konsekwentnie realizujemy plan rozwoju Grupy, którego celem jest istotny wzrost skali działalności, zarówno na rynku rodzimym, jak i za granicą” – powiedział wiceprezes Marek Kucner, cytowany w komunikacie.

Gros ubiegłorocznych inwestycji w portfele wierzytelności Grupa Best zrealizowała w ostatnim kwartale roku, nabywając wówczas wierzytelności o wartości ponad 1,8 mld zł za kwotę 275,5 mln zł. Wartość wydatków inwestycyjnych grupy wzrosła w IV kwartale o ponad 273% r/r, a w skali całego roku zwiększyła się o 137%, podkreślono.

„Oczekujemy, że 2024 r. przyniesie dalszy wzrost należnych Grupie BEST odzysków, zarówno dzięki rosnącej efektywności naszej organizacji, jak i zwiększeniu portfela wierzytelności będących w naszym zarządzaniu” – dodał Kucner.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 453,6 mln zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews