Grupa CCC, która w czwartek w Warszawie otworzyła swój 103. stacjonarny sklep HalfPrice, planuje do końca 2023 r. otworzyć kolejnych 20-30 placówek tej marki, na co zostanie przeznaczone większość za planowanych 160 mln zł inwestycji dedykowanych dla CCC i HalfPrice. Do końca 2025 r. Grupa chce mieć 250 sklepów HalfPrice, poinformowało ISBnews biuro prasowe Grupy CCC.

„Warszawski sklep w Galerii Młociny to 103. stacjonarny sklep HalfPrice. HalfPrice jest obecny na dziewięciu rynkach europejskich: polskim, chorwackim, rumuńskim, czeskim, słoweńskim, słowackim, austriackim, węgierskim i łotewskim. W roku 2023 konsekwentnie realizujemy ekspansję szyldu – naszą ambicją jest otwarcie 20-30 kolejnych sklepów marki, na co przeznaczona zostanie większość budżetu CAPEX (dedykowanego CCC i HalfPrice) zaplanowana na ten rok” – poinformowało ISBnews CCC.

„Zgodnie ze strategią GO.25, docelowo planujemy otworzyć 250 sklepów na wszystkich rynkach do końca 2025 roku” – podano.

Biuro prasowe CCC przekazało też, że w I kwartale roku obrotowego 2022/2023 przychody HalfPrice wyniosły 252 mln zł i wzrosły o 112% w ujęciu rocznym.

CCC podawało wcześniej, że projekt HalfPrice osiągnął break-even na poziomie EBITDA we wrześniu 2022 r.

W połowie kwietnia Grupa CCC informowała, że planuje wygenerować 10,2-11 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2023 r. z czego ok. 1,2-1,5 mld zł przypadnie na HalfPrice. Marża brutto grupy zakładana jest na poziomie 47-50%, wskaźnik kosztów 43-44%, a marża EBITDA 10-12%. CAPEX jest zakładany na ok. 320 mln zł, z czego ok. 160 mln zł przypaść ma na CCC i HalfPrice, a kolejne 160 mln zł na grupę Modivo.

Perspektywa dla HalfPrice na 2023 rok przewiduje osiągnięcie marży brutto na poziomie 45-46% oraz rentowności EBITDA w wysokości 10-12%. Celem na 2025 r. jest marża EBITDA na poziomie 13-15%.

HalfPrice to najmłodszy brand Grupy CCC, dzięki któremu Grupa rozwija działalność w branży off-price. Dwukondygnacyjny salon HalfPrice w Galerii Młociny to czwarta lokalizacja marki w stolicy.

Pierwsze sklepy HalfPrice zostały otwarte w Polsce w maju 2021 roku, a w sierpniu 2022 sieć działała już w blisko 80 lokalizacjach w 7 krajach, rozwijając równocześnie swoją obecność online. Sklep HalfPrice jest oparty na koncepcji sprzedażowej off-price, która gwarantuje wysoką jakość produktów w najlepszych cenach. Oferta sklepu obejmuje odzież, obuwie, dodatki do wnętrz, akcesoria sportowe, produkty dla zwierząt oraz przekąski z różnych zakątków świata.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9 123,2 mln zł w roku obrotowym 2022 r.

Źródło: ISBnews