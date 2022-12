Ciech, Ciech Soda Polska (spółka zależna Ciechu) oraz Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” (spółka zależna PKN Orlen) podpisały umowy na dostawy solanki i sprzedaż soli oraz wody, a także porozumienie dotyczące partycypowania przez Ciech Soda Polska w kosztach niezbędnych inwestycji IKS Solino, które Ciech szacuje na 220 mln zł do 2026 r., podał Ciech

Zostały podpisane następujące umowy:

– umowa określająca warunki sprzedaży solanki surowej przez Solino na rzecz spółki zależnej oraz warunki sprzedaży wody przez spółkę zależną na rzecz Solino;

– umowa określająca warunki sprzedaży soli przez emitenta na rzecz Solino;

– porozumienie rozwiązujące obowiązujące obecnie umowy regulujące dostawę solanki i wody oraz sprzedaż soli; oraz

– porozumienie pomiędzy emitentem, spółką zależną a Solino w sprawie rozwiązania porozumienia dotyczącego budowy łącznika z października 2018 r., wymieniono.



„Celem podpisania umów jest zapewnienie stabilnych źródeł dostaw solanki do zakładów produkcyjnych spółki zależnej do końca 2035 r. na przewidywalnych warunkach, co jest niezbędne dla zachowania obecnej skali i ciągłości prowadzonej działalności przez Ciech Soda Polska w kolejnych latach” – czytamy w komunikacie.



Strony uzgodniły również zakres i zasady ponoszenia kosztów inwestycji niezbędnych do zrealizowania przez Solino dostaw pełnych wolumenów solanki, w tym partycypację Ciech Soda Polska w inwestycji Solino na poziomie 2/3 kosztów capex, które Ciech szacuje na poziomie około 220 mln zł rozłożonych równomiernie w czasie w perspektywie do końca 2026 r., podano również.

Finansowanie po stronie spółki zależnej zostało zabezpieczone gwarancją korporacyjną spółki matki, tj. Ciechu, natomiast realizacja i pozyskanie finansowania po stronie Solino również zostało zabezpieczone gwarancją korporacyjną spółki matki, tj. PKN Orlen. Wolumeny solanki pozostają na podobnych do obecnych poziomach, co pozwala na zapewnienia ciągłości działania i utrzymania skali produkcji na dotychczasowym poziomie, podsumowano.

Grupa PKN Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,46 mld zł w 2021 r.

Źródło: ISBnews