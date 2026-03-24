Elemental Battery Metals, spółka zGrupy Elemental, podpisała zKomisją Europejską umowę o dofinansowanie projektu Polvolt wZawierciu z programu Innovation Fund wwysokości 150,69 mln euro, podała spółka.

Polvolt ma dostarczać surowce wystarczające do produkcji 90 tys. ton baterii rocznie, co odpowiada ok. 450 tys. pojazdów elektrycznych. Instalacja ma osiągnąć 86-proc. redukcję emisji gazów cieplarnianych wporównaniu ze scenariuszem referencyjnym. Metale odzyskane wZawierciu trafią do przemysłu energetycznego, obronnego, motoryzacyjnego itelekomunikacyjnego. Projekt stworzy ponad 250 miejsc pracy wregionie śląskim oraz pośrednie możliwości zatrudnienia, podano.

„Podpisanie umowy zKomisją Europejską to kolejny ważny krok wrealizacji projektu Polvolt. Ten grant przybliża Unię Europejską i Polskę do uniezależnienia się od zewnętrznych dostawców surowców krytycznych. Jednocześnie jest wyrazem zaufania, jakim Komisja darzy Grupę Elemental jako podmiot odpowiedzialny za budowę ieksploatację tej inwestycji” – powiedział prezes Grupy Elemental Paweł Jarski, cytowany w komunikacie.

„Zgodnie z założeniami Critical Raw Materials Act Unia Europejska planuje pozyskiwać 25% surowców krytycznych z recyklingu do 2030 roku. Nasz projekt Polvolt realizowany w Zawierciu, staje się kluczowym elementem europejskiej strategii uniezależniania się od dostaw surowców krytycznych. Metale, które będą odzyskiwane w Zawierciu są niezbędne dla sektorów o znaczeniu strategicznym: elektromobilności, energii odnawialnej, przemysłu obronnego oraz sztucznej inteligencji” – dodał członek zarządu Elemental Battery Metals Maciej Dudzic.

Wramach tej samej rundy Komisja Europejska przyznała łącznie 2,9 mld euro 61 projektom technologii niskoemisyjnych, podano.

Przerób materiałów zawierających PGM (materiały z grupy platynowców) wyniósł w ub.r. w Zawierciu 1050 ton, z czego wyprodukowano około 650 kg platyny, 1000 kg palladium i 120 kg rodu. Z kolei przerób baterii litowo jonowych osiągnął poziom 1500 t, z czego wyprodukowano około 825 t czarnej masy zawierającej metale takie jak nikiel, kobalt, mangan i lit, przekazano także.

Polvolt to największy projekt przemysłowy Grupy Elemental, zaprojektowany jako centrum odzysku irafinacji metali strategicznych ze zużytego sprzętu elektrycznego ielektronicznego (ZSEE) izużytych baterii. Projekt łączy dwie platformy: wielkoskalowy wytop irafinację miedzi imetali szlachetnych ze złomu elektronicznego oraz zaawansowaną rafinację czarnej masy bateryjnej wcelu odzysku litu, niklu ikobaltu.

Inwestycja typu greenfield przebiega etapowo. Pierwszy etap programu inwestycyjnego Grupy Elemental zakończył się otwarciem wczerwcu 2024 r. zakładu Elemental Strategic Metals (ESM) wZawierciu, który obejmuje instalację recyklingu baterii litowo-jonowych oraz zakład produkujący metale zgrupy platynowców zużywanych katalizatorów samochodowych. WESM odzyskuje się osiem spośród 34 surowców krytycznych zidentyfikowanych przez Komisję Europejską – kobalt, lit, mangan, miedź inikiel oraz metale zgrupy platynowców: pallad, platynę irod. Drugi etap – projekt Polvolt – zakłada, że od 2031 r. Elemental Battery Metals będzie na skalę przemysłową produkować złoto, srebro, miedź imetale bateryjne: kobalt, lit, nikiel imangan, podano.

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych wZawierciu wciągu siedmiu lat wyniesie ok. 1 mld USD. Projekt Polvolt to największa inwestycja zrealizowana przez podmiot prywatny wstrategicznym sektorze wPolsce. Finansowanie projektu opiera się na trzech źródłach. We wrześniu 2025 r. Ministerstwo Rozwoju iTechnologii podpisało zElemental Battery Metals umowę odofinansowanie wwysokości 1,038 mld zł wramach programu TCTF (Temporary Crisis and Transition Framework). Uzupełnieniem są grant zInnovation Fund przyznany przez Komisję Europejską oraz finansowanie własne izewnętrzne Grupy Elemental. Łączna wartość przyznanych grantów publicznych pokrywa ok. 35% całkowitych kosztów projektu, wskazano dalej w materiale.

Wmarcu 2025 r. Komisja Europejska wskazała 47 projektów strategicznych ołącznej wartości 22,5 mld euro – wtym projekt Polvolt wZawierciu. Polska uzyskała dwa miejsca na tej liście. Polvolt jest jednym zdwóch polskich projektów ostrategicznym znaczeniu dla UE, wskazano.

Elemental Holding był notowany na GPW w latach 2013-2021.

Źródło: ISBnews