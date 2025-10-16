Grupa Eurocash uruchomiła eurocash360, czyli pierwszą w Polsce aplikację B2B łączącą dwa kanały sprzedaży: dystrybucję i hale cash&carry, podała spółka.

„eurocash360 zastępuje dotychczasowe platformy dla klientów Eurocash Dystrybucja i Cash&Carry, umożliwiając swobodne zakupy zarówno w halach, jak i z dostawą – bez potrzeby przełączania się między różnymi systemami. Nowa aplikacja tworzy dla przedsiębiorców jedno wygodne środowisko zakupowe, które przyspiesza procesy, zwiększa kontrolę nad budżetem i zapewnia dostęp do najszerszej oferty asortymentu hurtowego w Polsce” – czytamy w komunikacie.

Projekt jest elementem integracji obszaru hurtowego w Grupie Eurocash. Na początku 2024 r. połączono dwa główne segmenty hurtowe: Eurocash Dystrybucja i Eurocash Cash&Carry.

„Integracja pozwoliła nam uprościć procesy operacyjne i zwiększyć efektywność, co przekłada się na realne korzyści dla klientów. eurocash360 jest zwieńczeniem całego procesu transformacji hurtu […], łącząc oba kanały sprzedaży w jeden, wygodny system, który daje pełną kontrolę nad zakupami i wiele korzyści zarówno dla detalistów, jak i współpracujących z nami dostawców. To również symbol naszej transformacji technologicznej i kolejny krok w rozwoju omnikanałowego podejścia Grupy Eurocash” – powiedział członek zarządu odpowiedzialny za segment hurtowy Grupy Eurocash Tomasz Polański, cytowany w materiale.

Obecnie do nowego systemu przeniesiono już większość użytkowników, którzy dotychczas korzystali z eurocash.pl, a pełna migracja potrwa do końca roku. Cały proces jest wspierany przez opiekunów klienta, którzy pomagają w instalacji i obsłudze aplikacji, a także zespół projektowy i technologiczny, który pracował nad wdrożeniem rozwiązania.

„Serce platformy eurocash360 stanowi spójny silnik kalkulacji cenowej, który zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy w całości w Grupie Eurocash. Dzięki jego architekturze możemy przetwarzać w trybie online dwa miliardy spersonalizowanych warunków zakupowych dla naszych klientów, zapewniając, że ceny, promocje i programy lojalnościowe są absolutnie identyczne i aktualne w każdej sekundzie, bez względu na to, czy klient korzysta z aplikacji mobilnej, czy z platformy webowej. Głównymi zaletami biznesowymi jest zapewnienie spójności cen, promocji i programów lojalnościowych dla klienta B2B i franczyzobiorcy we wszystkich kanałach dystrybucji, co znacząco podnosi zaufanie. Ponadto, nowoczesny i intuicyjny interfejs użytkownika zachęca do korzystania z aplikacji i strony web, czyniąc zaopatrzenie łatwiejszym, a sama platforma staje się jednym miejscem umożliwiającym sprawne porównywanie ofert i dokonywanie zakupów” – zakończył dyrektor IT Robert Ciechomski.

Grupa Eurocash jest największym polskim hurtowym dystrybutorem produktów FMCG, organizatorem znanych sieci franczyzowych, agencyjnych i partnerskich, takich jak ABC, Delikatesy Centrum, Groszek, Gama, Duży Ben, Lewiatan czy Euro Sklep; partnerem logistycznym i technologicznym sklepów lokalnych, a także właścicielem marketu e-grocery nr 1 w Polsce: Frisco.pl. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews