Grupa InPost, która miała na koniec I kw. 64 680 urządzeń Paczkomat na wszystkich swoich rynkach, planuje rozbudowę sieci o ponad 20 tys. Paczkomatów w 2026 roku, poinformował założyciel i CEO Grupy InPost Rafał Brzoska.

W 2025 r. InPost zwiększył liczbę automatów paczkowych o 14,2 tys., rozbudowując sieć out-of-home do 94 536 punktów, z czego 61 196 stanowiły maszyny Paczkomat.

„Liczba punktów PUDO się zmniejsza, co jest absolutnie zgodne ze strategią, zastępujemy punkty PUDO maszynami i ta liczba maszyn nie tylko rośnie, ale też przyspiesza rok do roku, i przypomnę, że tylko w tym roku uruchomimy ponad 20 tys. Paczkomatów” – powiedział Rafał Brzoska podczas wideokonferencji.

„Nadal jesteśmy nr 1 w Polsce pod kątem rozstawionych maszyn, ale przede wszystkim również pod względem capacity sieci, gdyż nasze maszyny, nieustająco każda nowa, liczy więcej skrytek niż maszyny konkurencji’ – dodał.

W I kw. 2026 r. InPost zanotował 3,86 mld zł przychodów (wzrost o 31% r/r) oraz 902,2 mln zł skorygowanego zysku EBITDA, co oznacza spadek o 4% r/r, a wzrost zysku w Polsce (+7% r/r) i Eurozone (+28% r/r) został z nadwyżką skompensowany przez trwającą transformację segmentu brytyjskiego. Liczba urządzeń Paczkomat wzrosła o 30% do 64 680 maszyn, wolumen przesyłek wyniósł 359 mln (wzrost o 32% r/r), a nakłady inwestycyjne wyniosły 360 mln zł (+6% r/r).

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

Źródło: ISBnews