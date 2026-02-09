Grupa InPost po przejęciu przez konsorcjum inwestorów, w skład którego wchodzi m.in. FedEx, będzie nadal koncentrować się na obecnych europejskich rynkach zgodnie z istniejącą strategią rozwoju i dalszej rozbudowie sieci Paczkomatów. Zachowa niezależność operacyjną i dotychczasowy profil działalności, będąc przedłużeniem ramienia FedEx w Europie, poinformował przewodniczący rady nadzorczej InPost Hein Pretorius.

Wcześniej spółka podała, że konsorcjum obejmujące fundusze zarządzane przez Advent International i podmioty stowarzyszone (37% udziałów), FCWB LLC – spółkę zależną w całości należącą do FedEx Corporation (37% udziałów), A&R Investments Ltd. (16% udziałów) i PPF Group (10% udziałów) zawarło porozumienie w sprawie oferty nabycia wszystkich akcji InPostu po 15,6 euro za akcję (łączna wycena to 7,8 mld euro). Zakończenie transakcji planowana jest na II poł. br.

„Spodziewamy się zakończenia transakcji w drugiej połowie br. InPost pozostanie w pełni niezależnym biznesem z Rafałem Brzoską jako liderem drużyny. Główna siedziba InPost pozostanie w Polsce i nic się nie zmieni w kwestii płacenia podatków” – powiedział Pretorius podczas wideokonferencji.

„Będziemy się koncentrować na obecnych rynkach; zobaczymy, jaka będzie strategia za kilka lat, ale aktualnie koncentrujemy się na obecnych rynkach” – dodał, pytany, czy InPost wyjdzie poza Europę.

Po finalizacji transakcji InPost i FedEx zawrą na warunkach rynkowych umowy, które umożliwią obu spółkom wykorzystanie ich komplementarnych kompetencji oraz wspólnej wizji rozwoju m.in. przez połączenie globalnej sieci FedEx obejmującej 3 mln klientów korporacyjnych oraz 225 mln odbiorców na całym świecie z siecią maszyn Paczkomat InPost. FedEx wniesie wiedzę branżową opartą na zróżnicowanej i globalnej sieci logistycznej oraz zaawansowanej technologii.

„Jeśli chodzi o FedEx, to porozumienie daje klientom dostęp do oferty Grupy InPost, a InPostowi pozwoli wykorzystać globalną sieć, infrastrukturę i know-how FedEx. Będzie to współpraca komplementarna na codziennych zasadach. InPost będzie przedłużeniem ramienia FedEx w Europie” – dodał CEO InPost International Michael Rouse.

Konsorcjum zamierza ogłosić wezwanie na akcje InPost tak szybko, jak to możliwe, a warunkiem dojścia wezwania do skutku będzie osiągnięcie progu nabycia nie mniej niż 80% wszystkich akcji InPost oraz uzyskanie niezbędnych zgód regulacyjnych. Nie przewiduje się istotnych zmian liczby pracowników jako bezpośredniego skutku realizacji transakcji.

W 2025 r. roku sieć punktów OOH Grupy InPost osiągnęła liczbę 94 500 lokalizacji, w tym ponad 61 000 urządzeń Paczkomat. W 2025 roku Grupa InPost zainstalowała rekordową liczbę automatów paczkowych, do sieci dodano 14 200 nowych maszyn, notując wzrost o 30% r/r. W Polsce liczba urządzeń Paczkomat wzrosła do ponad 28 000 maszyn, w Eurozone do przeszło 19 000, a w Wielkiej Brytanii do niemal 14 000.

W całym roku 2025 Grupa InPost dostarczyła blisko 1,4 mld przesyłek (wzrost o 25% r/r). W Polsce wolumen przesyłek wyniósł 763,1 mln paczek (+8% r/r), w Eurozone 339,5 mln (+17% r/r), a w Wielkiej Brytanii InPost osiągnął 262,1 mln przesyłek, niemal potrajając wolumen r/r.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

Źródło: ISBnews