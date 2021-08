Do gdańskiej rafinerii Grupy Lotos dotarła pierwsza na świecie instalacja filtracyjnego oczyszczania UCO (frakcji parafinowej, hydrowaksu), podała spółka. To pilotażowa instalacja UCOPure, która w przyszłości przyczyni się do zwiększenia efektywności zakładu.

Pilotażowa instalacja wymaga jeszcze wielu prac instalacyjnych. UCOPure ma również posiadać własną sterownię. Jej wydajność to 2 tony na godzinę, dlatego będzie ona głównie służyć do zbierania doświadczeń przed stworzeniem w pełni przemysłowej instalacji. Może być wykorzystana do oczyszczania strumienia bleedu z instalacji hydrokrakingu 150, gdzie jest go znacznie mniej (2-4 tony na godzinę) niż hydrowaksu z hydrokrakingu MHC. Prawdopodobna, docelowa wydajność instalacji, pozwalająca na oczyszczenie całego UCO z hydrokrakingu MHC, to ok. 60 ton na godzinę. Instalacja UCOPure mogłaby też oczyszczać wsad przed przerobem na przyszłej instalacji HBO, co poprawiłoby jakość olejów bazowych, podkreślił koncern.

W modułowej instalacji wykorzystuje się innowacyjną technologię zintegrowanej filtracji membranowej do usuwania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) z UCO (unconverted oil), czyli nieprzereagowanego oleju, powstającego głównie w instalacji hydrokrakingu MHC. Grupa Lotos utworzyła konsorcjum z firmą PolymemTech, aby technologię filtracji wykorzystać do bardzo efektywnego i znacznie tańszego niż w innych technologiach oczyszczania UCO, wyjaśniono.

„Stawiamy na stały rozwój poprzez innowacje oraz inwestycje. Dzięki temu jesteśmy jedną z najbardziej nowoczesnych i efektywnych rafinerii w tej części Europy. UCOPure, pierwsza tego typu instalacja na świecie, to kolejny krok w tym kierunku” – powiedziała prezes Grupy Lotos Zofia Paryła, cytowana w komunikacie.

Technologia UCOPure jest procesem niskotemperaturowym i niskociśnieniowym – w odróżnieniu od innych rozwiązań. Instalacja UCOPure może stanowić integralną część instalacji hydrokrakingu, albo znajdować się w wielu innych miejscach w rafinerii. Koszt budowy oraz zużycie energii w procesie filtracji będzie znacznie niższe niż w procesach destylacyjnych czy wysokociśnieniowej hydrorafinacji, wynika także z materiału.

W trakcie I etapu UCOPure wybudowano małą instalację laboratoryjną i przeprowadzono testy oczyszczania dla poszczególnych surowców oraz wykonano szereg analiz. Jesienią, po zakończeniu procesu instalacji, rozpoczną się testy instalacji pilotażowej, a później rozpocznie się etap rozwojowy.

Projekt UCOPure został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,9 mld zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews