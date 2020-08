Mostostal Pomorze podpisał umowę z Grupą Lotos na wykonanie prac podczas postoju remontowego Wiosna 2021 i 2022, podała Grupa Lotos.

„Postoje remontowe instalacji rafinerii Grupy Lotos wykonywane są cyklicznie co 4-5 lat. Z uwagi na dynamiczny rozwój rafinerii na przestrzeni ostatnich lat, za każdym razem zwiększa się ich zakres. To jedno z największych przedsięwzięć i wyzwań na poziomie organizacyjnym. Wymaga olbrzymiego potencjału wykonawczego, wiedzy popartej doświadczeniem i późniejszej ścisłej koordynacji. Precyzyjne przygotowanie i zaangażowanie wykonawców takich, jak Mostostal Pomorze to gwarancja, że rafineria będzie gotowa na kolejne lata bezawaryjnej pracy” – czytamy w komunikacie.

Postoje remontowe pozwolą zweryfikować oraz odtworzyć stan techniczny i eksploatacyjny obiektów oraz urządzeń instalacji produkcyjnych rafinerii w Gdańsku. Dzięki temu, wzrośnie efektywność zakładu oraz jego elastyczność w doborze przerabianych gatunków ropy, co powinno przynieść Grupie Lotos wymierne korzyści ekonomicznie, zaznaczono.

„Cieszy zaufanie, jakim obdarzyła nas Grupa Lotos, powierzając nam remont. Zakres zakontraktowanych prac jest bardzo duży, a zadań składających się w całość są tysiące. Każdy pracownik musi dokładnie wiedzieć, co wykonać i w jaki sposób, przy dużej presji czasu, a co szczególnie istotne z poszanowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Stąd konieczność przygotowania organizacji i podwykonawców” – skomentował dyrektor produkcji w firmie Mostostal Pomorze Szymon Szubzda, cytowany w komunikacie.

„Ten kontrakt jest przykładem, że nasz koncern wspiera polskie firmy. Pomimo pandemii koronawirusa, nie ograniczamy działań remontowych, a wręcz chcemy ułatwiać ich realizację, m.in. poprzez elektroniczny obieg dokumentów czy skrócenie ścieżki opiniowania. Dzięki tym działaniom pokazujemy, że Lotos to solidny partner w biznesie” – dodał prezes Grupy Lotos Jan Majewski.

Mostostal Pomorze będzie odpowiedzialny za wykonanie remontów mechanicznych zakładu destylacji (PZD) i zakładu hydrokrakingu (PZH). W zakresie są remonty reaktorów, kolumn, zbiorników, chłodni, filtrów, remonty rurociągów oraz dodatkowo prace wspierające remont zaworów i automatyki, wymieniono w materiale.

W proces zaangażowany będzie zespół wielu wykonawców oraz jednostki nadzorujące dla zapewnienia odpowiedniej jakości prac, a przekłada się to bezpośrednio na bezpieczeństwo eksploatacyjne gdańskiej rafinerii. Mostostal Pomorze na wykonanie zakontraktowanych prac ma 17 dni.

Mostostal Pomorze to producent wielkogabarytowych konstrukcji stalowych oraz aluminiowych na rynku zagranicznym i krajowym. Spółka realizuje specjalistyczne projekty głównie dla branży offshore, w tym morskiej energetyki wiatrowej, przemysłu naftowo – gazowego, konstrukcji podwodnych. Ponadto wykonuje wielkogabarytowe konstrukcje dla przemysłu petrochemiczno-rafineryjnego, infrastrukturalnego czy stoczniowego.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,49 mld zł w 2019 r.

Źródło: ISBnews