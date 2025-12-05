Grupa LPP zadebiutowała dziś z marką Sinsay w Mołdawii i jest to 45. rynek w portfolio Grupy, który dotąd pozostawał „białą plamą” na mapie jej obecności w Europie Środkowo-Wschodniej, podała spółka. Drugi salon w tym kraju zostanie otwarty 19 grudnia, a w 2026 roku spółka planuje uruchomienie kolejnych ponad 10 nowych sklepów.

Wejście do Mołdawii oznacza pełne domknięcie zasięgu LPP w regionie i realizację jednego z kluczowych celów strategicznych firmy. Rozwój na rynkach zagranicznych pozostaje kluczowym motorem wzrostu Grupy, umożliwiając nie tylko zwiększanie skali działalności, lecz także systematyczny wzrost rozpoznawalności marek w nowych lokalizacjach. Europa Południowa, Środkowo-Wschodnia oraz Azja Centralna to dziś priorytetowe kierunki rozwoju firmy, charakteryzujące się wysokim potencjałem handlowym i będące naturalnym obszarem wzmacniania obecności LPP, podano.

„Debiut w Mołdawii to kolejny, naturalny etap w realizacji naszej europejskiej ekspansji i konsekwentnego budowania długofalowej wartości Grupy. Obecność na tym rynku pozwala nam domknąć ważny etap rozwoju i otwiera przestrzeń do dalszego umacniania pozycji Sinsay w regionie. Wierzymy, że nasza szeroka, atrakcyjna oferta oraz przystępne ceny dobrze wpiszą się w oczekiwania lokalnych klientów” – powiedział Sinsay retail sales & development director w LPP Mariusz Langwiński, cytowany w komunikacie.

Pierwszy salon Sinsay w Mołdawii został otwarty 5 grudnia w Centrum Handlowym BUM w Bălti, największym ośrodku gospodarczym i kulturalnym na północy kraju. Sklep o powierzchni ponad 700 m2 znajduje się w jednej z kluczowych galerii w rejonie, która pełni również funkcje społeczno-rekreacyjne i usytuowana jest w samym sercu miasta, z dogodnym dostępem komunikacyjnym.

Drugi salon, który zostanie otwarty 19 grudnia w Soroca w nowoczesnym kompleksie handlowym, będzie zajmować niemal 860 m2 powierzchni sprzedażowej. Dzięki położeniu przy głównej alei miasta centrum przyciąga codziennie wielu klientów, w tym mieszkańców centralnych dzielnic, rodziny, młodych kupujących i gości z okolicznych rejonów. Obie lokalizacje oferują klientom pełną ofertę marki, obejmującą odzież damską, męską i dziecięcą, obuwie, akcesoria, produkty do domu oraz artykuły lifestyle, w nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni handlowej, podano.

„Pierwsze dwa sklepy to dopiero początek działalności Sinsay na tym rynku. Marka dąży do budowania silnej obecności na terenie całego kraju – od północnych Briceni po południowy Cahul. W 2026 roku spółka planuje uruchomienie kolejnych, ponad 10 nowych sklepów, w tym m.in. w Kiszyniowie – stolicy oraz głównym ośrodku handlowym kraju – wzmacniając tym samym swoją pozycję rynkową oraz tworząc nowe miejsca pracy w regionie. Każdy salon zapewni nowoczesne doświadczenie zakupowe na powierzchni od 600 do 1500 m2, oferując pełne kolekcje marki w komfortowych, przyjaznych przestrzeniach” – czytamy dalej w materiale.

Spółka podkreśliła, że w ciągu 11 miesięcy Grupa LPP weszła na pięć nowych rynków, osiągając wynik bez precedensu w swojej historii, i w 2025 roku notuje najwyższą w swojej historii liczbę zagranicznych otwarć. Firma rozszerzyła działalność wszystkich swoich marek o rynek kosowski, a także uruchomiła pierwsze punkty sprzedaży w Albanii, Uzbekistanie i Azerbejdżanie. Wkrótce, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, do grona tych krajów dołączy także Gruzja. Proces przygotowań do debiutu Sinsay na tym rynku przebiega zgodnie z założeniami, a marka już niebawem powita pierwszych klientów.

„Bezprecedensowa dynamika naszego rozwoju potwierdza, że ekspansja międzynarodowa wciąż pozostaje jednym z kluczowych motorów wzrostu Grupy. Tylko w ciągu ostatnich 11 miesięcy mocno rozszerzyliśmy nasz zasięg geograficzny, wchodząc na pięć nowych rynków, a przed końcem roku planujemy uruchomienie jeszcze jednego, w Gruzji – to wynik, którego dotąd nie notowaliśmy. Co więcej, wcześniejsze, niż zakładaliśmy, otwarcie sklepów w Mołdawii pokazuje, jak wysoką sprawnością operacyjną i organizacyjną dysponują nasze zespoły ” – zaznaczył international business director w LPP Tomasz Koczara.

Mołdawia jest 45. rynkiem w portfolio Grupy LPP i dopełnia jej obecność w Europie Środkowo-Wschodniej. Debiut w tym kraju potwierdza konsekwentną realizację strategii i umacnia pozycję LPP jako jednego z najszybciej rozwijających się detalistów odzieżowych w regionie, wskazano także.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku; wchodzi w skład indeksu WIG20. W roku obrotowym 2024 (luty 2024 – styczeń 2025) spółka miała 20,2 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews