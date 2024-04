Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Grupa Maspex podpisały umowę finansowania w wysokości 42 mln euro na modernizację zakładów produkcyjnych Grupy, podał bank. Inwestycje będą obejmować m.in. panele fotowoltaiczne, zwiększenie efektywności energetycznej produkcji oraz oczyszczalnię ścieków.

„Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił finansowania w wysokości 42 mln euro Grupie Maspex, wiodącemu producentowi napojów i żywności w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej. Wsparcie zostanie przeznaczone na prace inwestycyjne w zakładach produkcyjnych Grupy Maspex, w tym m.in. na modernizację systemów energetycznych oraz budowę oczyszczalni ścieków, poprawę efektywności energetycznej, produkcję energii ze źródeł odnawialnych oraz recykling wykorzystanej wody” – czytamy w komunikacie.

Nowe finansowanie jest kontynuacją trzech poprzednich umów EBI z Grupą Maspex o łącznej wartości 211 mln euro.

„Inwestowanie w nowoczesne i przyjazne dla klimatu procesy produkcyjne zwiększa nie tylko zdolności produkcyjne Maspex, ale także wzmacnia jej konkurencyjność na bardzo wymagającym rynku UE” – powiedziała wiceprezes EBI Teresa Czerwińska, cytowana w komunikacie.

Grupa Maspex deklaruje kontynuację zrównoważonego rozwoju, inwestując w postęp technologiczny w zakresie efektywności energetycznej i surowcowej. Inwestycje zostaną przeprowadzone w zakładach produkcyjnych w Polsce i Rumunii, w regionach objętych polityką spójności UE, wskazano w materiale.

„Kontynuacja partnerstwa między EBI a Maspex podkreśla zaufanie i silne relacje między naszymi instytucjami. Wyrażamy również nadzieję na dalszą owocną współpracę w przyszłości” – dodał dyrektor finansowy Grupy Maspex Rafał Gruszeczka.

W 2023 roku finansowanie projektów wspierających powstrzymanie zmiany klimatu stanowiło 55% ogólnego finansowania EBI, co spełniało zobowiązanie banku, jako banku klimatu UE, do przeznaczenia co najmniej 50% zasobów na działania na rzecz klimatu. Finansowanie zielone dla Polski wzrosło z 49% ogólnego finansowania w 2022 roku do 52% w 2023 roku, wskazano też w informacji.

Grupa jest liderem na rynku soków, nektarów i napojów w Polsce, Rumunii, w Czechach i na Słowacji, oraz ich czołowym producentem na Węgrzech, w Bułgarii i na Litwie i Łotwie. Jest czołowym graczem na rynku wody w Rumunii, liderem na rynku makaronów, dżemów, i sosów oraz wiodącym producentem w segmencie keczupów, dań gotowych i przetworów warzywnych w Polsce, wiodącym producentem produktów instant w Europie Środkowo-Wschodniej, liderem na rynku wódki i największym importerem zagranicznych alkoholi w Polsce.

Europejski Bank Inwestycyjny jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą długoterminowego finansowania, której właścicielami są jej państwa członkowskie. Bank finansuje inwestycje przyczyniające się do realizacji celów polityki UE, w tym globalnej sprawiedliwej transformacji prowadzącej do neutralności klimatycznej. EFI, spółka zależna EBI, jest największym w Europie podmiotem finansującym venture capital i private equity.

