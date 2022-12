Grupa MOL będzie w stanie całkowicie zrezygnować z dostaw rosyjskiej ropy z końcem 2025 roku, co będzie się wiązało z koniecznością realizacji szeregu inwestycji o łącznej wartości 500-700 mln USD, poinformował starszy wiceprezes ds. produkcji downstream Zsolt Huff.

„Z punktu widzenia technologicznego, całkowita rezygnacja Grupy MOL z rosyjskiej ropy będzie wymagała realizacji szeregu projektów inwestycyjnych, w tym stworzenia centrum blendingu różnych gatunków ropy, a także projektów dostosowujących poszczególne instalacje, w tym 12 na terenie rafinerii na Węgrzech i 12 w rafinerii na Słowacji i kolejnych dwóch w obszarze logistyki, których łączna wartość może wynieść 500-700 mln USD” – powiedział Huff dziennikarzom w Budapeszcie.

Jak zaznaczył, ostateczna decyzja inwestycyjna co do realizacji tych projektów ma zapaść w II połowie 2023 roku, a same prace realizowane będą w latach 2024-2025.

Obecnie udział ropy spoza Rosji w przerobie dwóch rafinerii Grupy MOL na Węgrzech i Słowacji sięga 30-35%.

„Do tego dochodzi kwestia samych dostaw, które obecnie realizowane są rurociągami 'Przyjaźń’ i 'Adria’. Sama 'Adria’ jest dziś w stanie maksymalnie zapewnić ok. 80% naszego zapotrzebowania, ale operator rurociągu zapewnia, że możliwe jest zwiększenie dostaw o 10-15% dzięki zastosowaniu specjalnych dodatków, przyspieszających przepływ surowca” – dodał Huff.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.

Źródło: ISBnews