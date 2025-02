Grupa MOL w swojej rafinerii Slovnaft w Bratysławie z sukcesem zakończyła testy produkcyjne ekologicznych paliw na bazie olejów roślinnych (HVO) oraz zrównoważonych paliw lotniczych (SAF), podała spółka. Wykonana w niezależnym laboratorium Isotoptech Zrt analiza radioizotopowa potwierdziła jakość nowych paliw.

„Technologicznie jesteśmy gotowi do produkcji zarówno biodiesla pochodzenia roślinnego, jak i zrównoważonego paliwa lotniczego. Może to otworzyć zupełnie nowy rozdział w wysiłkach Grupy MOL na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy w stanie zaoferować klientom coraz szerszą ofertę wysokiej jakości paliw, jednocześnie przyczyniając się do inteligentnej transformacji energetycznej” – powiedział starszy wiceprezes ds. paliw w Grupie MOL Csaba Zsótér, cytowany w komunikacie.

Biodiesel HVO na bazie olejów roślinnych został wytworzony w rafinerii w Bratysławie przy użyciu oleju z łupin orzechów nerkowca, a powstały w ten sposób biokomponent przerabiano razem z ropą naftową. Grupa MOL od lat z powodzeniem stosuje metodę współprzetwarzania w rafinerii Dunaj na Węgrzech, redukując w ten sposób emisję tradycyjnych paliw, dzięki zmieszaniu ich z pozostałościami roślinnymi podczas produkcji. Testy w Bratysławie wypadły pomyślnie, a węgierskie laboratorium Isotoptech Zrt potwierdziło zakładane stężenie HVO w gotowym paliwie.

Jednocześnie, tą samą metodą, słowacka rafineria Grupy MOL przeprowadziła testy produkcyjne zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF). Tu również z odpadów wytworzono pełnowartościowy produkt, przetwarzając częściowo rafinowany olej spożywczy wraz z tradycyjnym surowcem. Testy potwierdziły, że instalacja Rafinerii w Bratysławie, wykorzystywana do produkcji standardowej nafty lotniczej, nadaje się również do produkcji zrównoważonego paliwa.

„Sukces Slovnaftu potwierdza naszą pozycję, jako ważnego gracza w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wykorzystujemy budowane przez dziesięciolecia kompetencje w obszarze chemii, aby wesprzeć strategiczne cele firmy i kształtować jej przyszłość” – powiedział wiceprezes Slovnaftu i wiceprezes segmentu downstream w Grupie MOL Gabriel Szabó.

W tej chwili, niewiele rafinerii na świecie produkuje zrównoważone paliwo lotnicze (SAF). Slovnaft stał się więc jednym z pierwszych producentów zdolnych wytwarzać paliwo lotnicze spełniające ten standard. W kontekście celów klimatycznych UE, zrównoważone paliwa mają odpowiadać za 2% całego zużycia paliw lotniczych od bieżącego roku. Udział ten ma się stopniowo zwiększać w kolejnych latach – do 6% w 2030 r., 20% w 2035 r., aż do 70% w roku 2050. Te wymagania będą dotyczyć wszystkich lotów rozpoczynających się na terenie UE, bez względu na port docelowy. Zarówno Slovnaft, jak i Grupa MOL współpracują z Wydziałem Lotnictwa Politechniki w Koszycach w ramach testów zrównoważonego paliwa lotniczego.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Miał 26,33 mld USD skonsolidowanych przychodów w 2023 r. Po przejęciu polskiej sieci Grupy Lotos, MOL Polska miał 471 stacji na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews