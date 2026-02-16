Grupa MOL zwróciła się do węgierskiego Ministerstwa Energii o uwolnienie strategicznych rezerw ropy naftowej po tym, jak od 27 stycznia br. nie dostarczano ropy Rurociągiem Przyjaźń, podała spółka.

„Od 27 stycznia 2026 r. Rurociągiem Przyjaźń nie dostarczano ropy naftowej na Węgry i Słowację. Aby zrekompensować niedobór, MOL rozpoczął dostawy ropy naftowej drogą morską do swoich rafinerii. Ze względu na dłuższy czas transportu morskiego, ta trasa dostaw jest wprowadzana stopniowo: pierwsze dostawy mają dotrzeć do portu Omišalj w Chorwacji na początku marca, a stamtąd ropa naftowa dotrze do rafinerii grupy MOL w ciągu kolejnych 5-12 dni. Jeśli w najbliższych dniach nie zostaną wznowione dostawy ze wschodu, Węgry mogą być zmuszone do uwolnienia w pierwszej rundzie około 250 tys. ton strategicznych rezerw ropy naftowej. W tym celu MOL zwrócił się do

węgierskiego Ministerstwa Energii, inicjując uwolnienie strategicznych rezerw ropy naftowej” – czytamy w komunikacie.

MOL zapewnił, że sytuacja nie zagraża dostawom paliwa: rynek jest obsługiwany bez zakłóceń, a MOL nadal funkcjonuje w ramach normalnej działalności.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Po przejęciu polskiej sieci Grupy Lotos, MOL Polska miał 459 stacji na koniec 2025 r.

Źródło: ISBnews