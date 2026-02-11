Grupa Mosty planuje zakup i włączenie do sieci magazynów energii o łącznej mocy 68 MW oraz pojemności 225 MWh, podała spółka.

„Zamierzamy utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju na rynku OZE w kraju i za granicą, w czym wspierać nas będzie rozwój infrastruktury

magazynów energii. Te, zgodnie z założeniami, będą montowane przy wybranych instalacjach wytwórczych Grupy Mosty. Dostawy pierwszych spodziewamy się w marcu tego roku. W kolejnych latach magazyny energii będą coraz bardziej wspierać instalacje OZE w poprawie rentowności, a także tworzyć warunki do osiągania zysków dzięki arbitrażowi i świadczeniu usług systemowych. Nasz plan zakłada zakup i włączenie do sieci elektroenergetycznej magazynów energii o łącznej mocy 68 MW oraz pojemności 225 MWh” – powiedział prezes Andrzej Michał Kowalik, cytowany w komunikacie.

Spółka wypracowała w 2025 roku 157,5 mln zł skonsolidowanych przychodów – zgodnie ze wstępnymi, nieaudytowanymi danymi finansowymi. Największy udział w sprzedaży miał sektor energetyczny, odpowiadający za blisko 58% przychodów (ponad 91 mln zł), a segment budowalny

zapewnił blisko 66 mln zł. Wolumen produkcji energii elektrycznej w 2025 r. wzrósł do 150,5 MWh wobec 142,93 MWh w roku ubiegłym.

Segment budownictwa infrastrukturalnego Grupy Mosty dysponuje portfelem zamówień do realizacji na okres od I kwartału 2026 r. na poziomie blisko 87 mln zł.

Pod koniec 2025 r. spółka zależna Mosty Magazyny Energii przeprowadzała emisję zielonych obligacji o wartości 100 mln zł.

„Tym samym saldo zadłużenia finansowego netto na poziomie skonsolidowanym Grupy Mosty wzrosło do 190,25 mln zł na koniec 2025 r. wobec 113,3 mln zł na koniec 2024 r. Pracujemy nad wprowadzeniem obligacji do notowań na ASO Catalyst. Mamy nadzieję, że do debiutu dojdzie w I kwartale tego roku” – dodał wiceprezes Jacek Skrabacz.

Kapitał z emisji papierów dłużnych spółka przeznacza na rozwój projektów magazynów energii oraz budowę węzła Load Frequency Control do automatycznej regulacji częstotliwości i mocy w systemie energetycznym.

Grupa Mosty to prywatna polska grupa kapitałowa działająca w sektorze odnawialnych źródeł energii i budownictwa infrastrukturalnego. Do tej pory zrealizowała inwestycje OZE o łącznej mocy ponad 80 MW. W Polsce posiada około 58 MW eksploatowanych źródeł OZE: elektrowni wiatrowych (ok. 44 MW) i farm fotowoltaicznych (ok. 14,3 MW).

