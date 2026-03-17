Grupa Niewiadów – spółka zależna Niewiadów Polskiej Grupy Militarnej – otrzymała od KNDS France list intencyjny, zgodnie z którym KNDS deklaruje, że po dokonaniu oceny możliwości produkcyjnych Grupy Niewiadów oraz w wyniku trwających strategicznych rozmów, wyraża gotowość udziału w projekcie produkcji amunicji 155 mm, jako partner technologiczny, oraz wsparcia Grupy Niewiadów w produkcji amunicji 155 mm, opartej na technologii LU211 z możliwością rozszerzenia na inne typy amunicji, podała spółka.

„Po ewentualnym udzieleniu zamówienia przetargowego przez polską Agencję Uzbrojenia na dostawy kompletnej amunicji, KNDS przedstawi kompleksową propozycję zwiększenia zdolności produkcyjnych, obejmującą licencję, przekazanie technologii, pomoc techniczną, dostawy zestawów oraz partię próbną do kwalifikacji rozwiązania w systemach KRAB i K9. Propozycja ta zostanie wcześniej wynegocjowana i uzgodniona pomiędzy stronami, przed rozpoczęciem produkcji na pełną skalę, w oparciu o aktualne możliwości Grupy Niewiadów i jej partnerów” – czytamy w komunikacie.



KNDS wyraziło gotować do budowania długoterminowego partnerstwa z Grupą Niewiadów lub dowolnym konsorcjum (tj. spółką celową Grupy Niewiadów) w obszarze amunicji, służąc Siłom Zbrojnym RP oraz z przeznaczeniem na wspólne rynki eksportowe, podkreślono.



KNDS to europejski lider w dziedzinie produkcji uzbrojenia, będący częścią francusko – niemieckiej grupy KNDS, działającej we Francji, Niemczech, Włoszech i Belgii. KNDS posiada najwyższej klasy nowoczesną amunicję oraz sprzęt wojskowy. Zatrudnia ponad 4500 pracowników, projektuje, rozwija i produkuje pojazdy opancerzone, systemy artyleryjskie, działa i wieże, amunicję, roboty oraz sprzęt obronny.

Niewiadów Polska Grupa Militarna powstała w wyniku połączenia Polskiej Grupy Militarnej z Grupą Niewiadów. W skład Grupy wchodzą spółki specjalizujące się m.in. w rozwoju systemów bezzałogowych (dronów), produktów podwójnego zastosowania (dual use), logistyki militarnej, nowoczesnych technologii dla wojska, kompleksowych usługach doradczych i szkoleniowych. Niewiadów PGM jest notowana na NewConnect.

