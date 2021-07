Rada nadzorcza Orange Polska przyjęła program motywacyjny dla zarządu, dyrektorów wykonawczych oraz kluczowych menedżerów grupy, oparty na instrumentach pochodnych (akcjach fantomowych), których instrumentem bazowym jest kurs akcji Orange Polska na GPW, podał operator.

„Celem programu jest stworzenie dodatkowych bodźców, które zmotywują osoby na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla do osiągnięcia celów wynikających z nowej strategii Orange Polska .Grow, których realizacja przełoży się na wzrost wartości akcji spółki” – czytamy w komunikacie.

Program oparty jest o trzyletnie cykle (serie programu), z których pierwszy rozpoczyna się w 2021 r. (seria pierwsza), a kolejne w następujących po sobie latach kalendarzowych.

„Do uczestnictwa w Programie na zasadzie dobrowolności uprawnionych jest ok. 100 pracowników. W serii pierwszej uczestnicy mogą nabyć łącznie do ok. 2 mln akcji fantomowych w cenie 0,5 zł za akcję fantomową” – czytamy dalej.

Warunkiem wykupu przez spółkę jakiejkolwiek liczby akcji fantomowych serii pierwszej jest utrzymanie średniego kursu akcji Orange Polska w I kw. 2024 r. na poziomie równym lub wyższym niż średni kurs akcji w I półroczu 2021 r. Wykup zostanie dokonany po cenie równej średniej cenie akcji w I kwartale 2024 r., podano także.

Warunki wykupu drugiej serii programu (2022-2024) zostaną określone przez radę nadzorczą w odrębnej uchwale do końca 2021 r.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11 508 mln zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews