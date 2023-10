Orlen Wind 3 – spółka z Grupy Orlen – zawarł warunkową umowę zakupu dwóch farm wiatrowych o łącznej mocy ok. 60 MW ze spółką należącą do brytyjskiego Octopus Renewables Infrastructure Trust, podała spółka. Uruchomione w 2022 roku instalacje znajdują się w województwach wielkopolskim i zachodniopomorskim. Po finalizacji transakcji Orlen będzie posiadał blisko 1 GW mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii. Transakcja powinna zostać sfinalizowana jeszcze w tym roku.

„Skutecznie realizujemy strategiczne cele, które zakładają uzyskanie 9 GW mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii do 2030 roku. Analizujemy wszystkie atrakcyjne projekty pojawiające się na rynku. W ten sposób do naszego portfolio już niedługo będą mogły dołączyć kolejne dwie farmy wiatrowe o łącznej mocy ok. 60 MW. To nowoczesne jednostki o dużym potencjale, które przez kolejne kilkadziesiąt lat będą produkowały tanią i czystą energię. Skorzystają na tym Polacy, a także polska gospodarka, która dzięki naszym konsekwentnym inwestycjom w nowoczesne i czyste źródła energii stale wzmacnia swoją konkurencyjność” – powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Transakcja obejmuje zakup dwóch lądowych farm wiatrowych. Pierwsza z nich – Kuślin – położona jest w Wielkopolsce, w pobliżu miasta Nowy Tomyśl. Farma została zbudowana w grudniu 2022 roku, a jej możliwości produkcyjne przewidziane są na ok. 30 lat. Łączna moc zainstalowana farmy wynosi ok. 40 MW. Wykorzystuje ona m.in. 12 turbin Vestas o mocy 2,4 MW każda. Druga farma – Krzęcin – zlokalizowana jest w woj. zachodniopomorskim, w pobliżu Choszczna. Powstała w lutym 2022 roku. Jej żywotność także szacowana jest na 30 lat. Farma składa się z 8 turbin Nordex o mocy 3,3 MW każda, a jej łączna moc zainstalowana przekracza 19 MW, wymieniono.



Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 277,56 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews