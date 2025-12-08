Grupa Otmuchów sfinalizowała transakcję sprzedaży wybranych aktywów produkcyjnych na rzecz Grupy Majami, podała spółka. Sprzedane i wydane kupującemu aktywa obejmowały linię produkcyjną wykorzystywaną do wytwarzania mleczek i pianek w czekoladzie wraz z prawami własności intelektualnej i know-how dotyczącymi technologii produkcji oraz linię do produkcji chałwy.

Pod koniec września spółka informowała, że zakończyła proces przeglądu opcji strategicznych, w efekcie którego ogłosiła decyzję o zakończeniu produkcji pianek w czekoladzie oraz galaretko-pianek. Nie jest to wycofanie się z segmentu słodyczy, lecz krok w stronę wzmocnienia strategicznych obszarów działalności, podkreślono. Rezygnacja z tej kategorii wpisuje się w strategię skoncentrowania działalności na kluczowych segmentach o najwyższym potencjale wzrostu, jak w szczególności segment produktów żelkowych, który został zidentyfikowany jako strategiczny obszar długoterminowego wzrostu Grupy Otmuchów i stanowić będzie główny kierunek rozwoju działalności w kolejnych latach, podano wtedy.

Grupa Otmuchów jest producentem słodyczy. Jest notowana na GPW od 2010 r. W 2024 r. miała 287,4 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews