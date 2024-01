Grupa PGE zainwestowała 3,8 mld zł w modernizację i rozbudowę sieci dystrybucyjnych, rozwój sieci łączności LTE 450 i instalację Liczników Zdalnego Odczytu w 2023 r., podała spółka.

PGE Dystrybucja, spółka z grupy PGE, rozwija infrastrukturę elektroenergetyczną poprzez rozbudowę sieci dystrybucyjnej, kablowanie (czyli zastępowanie linii napowietrznych liniami podziemnymi) oraz cyfryzację, która poprawia stabilność i bezpieczeństwo dostaw energii. Realizowane inwestycje wpisują się w transformację energetyczną Polski poprzez zwiększanie możliwości przyłączania nowych odnawialnych źródeł energii, podkreślono w komunikacie.

Jednym z najbardziej złożonych zadań inwestycyjnych realizowanych przez PGE Dystrybucja jest modernizacja i budowa stacji 110/15kV tzw. Głównych Punktów Zasilających (GPZ). Są one odpowiedzialne za zwiększenie mocy przyłączeniowych oraz dystrybucję energii elektrycznej w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od stacji. W ramach inwestycji w Główne Punkty Zasilania budowane są także linie wysokiego napięcia (WN) zasilające obiekt, stanowiska transformatorów, rozdzielni oraz wyprowadzenie linii średniego napięcia (SN). Wśród oddanych przez PGE do użytku w minionym roku Głównych Punktów Zasilających znalazły się m.in. Stacja Słupia (oddział Łódź), Stacja Wilkołaz (oddział Lublin), Stacja Huszlew (oddział Lublin), Stacja Felin (oddział Lublin) czy Stacja Wróblew (oddział Łódź) oraz Stacja Ferrero (oddział Skarżysko-Kamienna), wymieniło PGE.

Kablowanie, czyli zastępowanie linii naziemnych przewodami ułożonymi pod ziemią, pozwala na wyeliminowanie uszkodzeń spowodowanych przez wiatr, upadające drzewa i gałęzie oraz wyładowania atmosferyczne. W 2023 roku zostało skablowanych blisko 1 760 km linii średniego napięcia, wskazano również.

„Elementem niezbędnym do budowania nowoczesnej energetyki jest niezawodna i bezpieczna sieć łączności, która usprawni zarządzanie sieciami energetycznymi. PGE Dystrybucja, by zapewnić bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej oraz podnieść jakość świadczonych przez siebie usług, wdraża nowoczesne rozwiązania także w zakresie cyfryzacji sektora elektroenergetycznego. Powstaje sieci łączności specjalnej LTE450, która pokrywa obszar blisko 40% Polski. Budowa dedykowanej dla energetyki sieci łączności specjalnej przyczyni się do zwiększenia niezależności i bezpieczeństwa energetycznego, zapewniając jego prawidłowe funkcjonowanie w obszarach strategicznych dla Polski. Cyfryzacja przyspieszy obsługę klientów oraz umożliwi oferowanie im nowych usług. Połączenie bezpiecznej sieci łączności z opomiarowaniem sieci energetycznej zapewni stałą i bieżącą kontrolę nad pracą sieci dystrybucyjnej” – czytamy dalej.

Jednym z elementów transformacji energetycznej jest realizowany w PGE Dystrybucja program wymiany urządzeń pomiarowych na Liczniki Zdalnego Odczytu (LZO), które są częścią inteligentnego systemu opomiarowania. Proces instalacji u klientów nowych cyfrowych urządzeń uzyskał dofinansowanie z NFOŚiGW. Dotacja w wysokości 84 mln zł pozwoli pokryć 58% z 144 mln zł kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Liczniki Zdalnego Odczytu umożliwiają także większą kontrolę nad pracą sieci energetycznej – operator systemu dystrybucyjnego szybciej uzyska informacje o ewentualnej awarii i będzie mógł sprawniej ją usunąć. Masowa wymiana liczników na LZO została uruchomiona w PGE Dystrybucja we wrześniu 2023 r., a do końca roku zostało zainstalowanych na sieci blisko 300 tys. inteligentnych urządzeń pomiarowych. PGE Dystrybucja posiada obecnie ok. 1 mln odbiorców posiadających liczniki energii elektrycznej ze zdalną komunikacją, zakończono.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Źródło: ISBnews