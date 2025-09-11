Jednostki należące do Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) w wyniku aukcji uzupełniającej rynku mocy na rok dostaw 2026 uzyskały kontrakty mocowe o łącznym obowiązku mocowym nie mniejszym niż 2 558,359 MW, podała spółka. Łączna wielkość umów mocowych zawartych na rok dostaw 2026, wliczając umowy z poprzednich aukcji głównych i dodatkowych, wynosi nie mniej niż 11 511,579 MW.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25%, a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews