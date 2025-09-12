Grupa Polsat Plus zakończyła prace instalacyjne na trzeciej największej w Polsce i jednocześnie swojej największej farmie wiatrowej – w Drzeżewie o mocy 139 MW, podała grupa. Trwa rozruch technologiczny projektu. Wykonawcą robót było Onde.

„Zainstalowano wszystkie 63 turbiny i trwa rozruch technologiczny projektu. Pełne komercyjne uruchomienie farmy, której szacowana roczna produkcja odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną 180 tys. gospodarstw domowych, planowane jest na IV kw. br. Po oddaniu farmy wiatrowej Drzeżewo wiatrowe moce wytwórcze Grupy Polsat Plus wzrosną dwukrotnie” – czytamy w komunikacie.

„Cieszę się, że w ciągu zaledwie 18 miesięcy zakończyliśmy budowę trzeciej największej farmy wiatrowej w Polsce. Jest to jednocześnie największa farma wiatrowa, jaką zbudowaliśmy w Grupie Polsat Plus. W chwili obecnej trwa jej rozruch techniczny. Szacunkowo będzie mogła zasilić w czystą energię elektryczną 180 tys. gospodarstw domowych rocznie, co mogłoby zasilić miasta jak np. Gdańsk czy Szczecin. Łącznie nasze odnawialne źródła energii mają możliwość produkcji 1700 GWh czystej, zielonej energii rocznie. Ten potencjał zbudowaliśmy w ciągu zaledwie 5 lat. Dziękujemy wszystkim partnerom i podwykonawcom oraz lokalnym samorządom za zaufanie, wsparcie na każdym etapie inwestycji, bardzo dobrą, partnerską współpracę i konsekwencję w realizacji wspólnej wizji” – dodał wiceprezes Grupy Polsat Plus Maciej Stec, cytowany w materiale.

Inwestycja składa się z 63 elektrowni wiatrowych, które zlokalizowane są na terenach gmin Potęgowo i Główczyce, w województwie pomorskim. Moc każdej elektrowni wiatrowej wynosi 2,2 MW. Wykonawcą kompleksowych robót budowlanych inwestycji było ONDE, dostawcą turbin – Vestas, a usługę inżyniera kontraktu zapewniło Neo Energy Group, podano także.

W sierpniu br. Grupa Polsat Plus pozyskała z konsorcjum polskich instytucji finansowych kredyty w łącznej wysokości do blisko 953 mln zł na realizację farmy wiatrowej w Drzeżewie, przypomniała spółka.

Grupa Polsat Plus od 2021 r. realizuje założenia swojej Strategii 2023+ i rozwija nowy segment działalności – zielonej energii. Dzięki dynamicznym inwestycjom w krótkim czasie stała się wiodącym producentem energii ze źródeł odnawialnych. Grupa Polsat Plus produkuje czystą energię ze słońca, wiatru i biomasy. Aktualnie działają 4 farmy wiatrowe o łącznej mocy 150 MW – w Kazimierzu Biskupim (17,5 MW), Miłosławiu (9,6 MW), Człuchowie (72,6 MW) i Przyrowie (50,4 MW). Po oddaniu farmy w Drzeżewie (138,6 MW) wiatrowe moce wytwórcze Grupy wzrosną dwukrotnie. Własne OZE Grupy wyprodukowały w 2024 r. 1016 GWh zielonej energii (314 GWh z wiatru, 86 GWh ze słońca, 616 GWh z biomasy) – o 53% więcej niż rok wcześniej. W I półroczu br. było to 592 GWh (216 GWh z wiatru, 44 GWh ze słońca i 332 GWh z biomasy) – o 41% więcej r/r, wymieniono w informacji.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel (Grupa Polsat Plus) tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje spółki są notowane na GPW od 2008 r.; spółka wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews