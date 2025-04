Grupa Polsat Plus przewiduje, że będzie się szybciej delewarować, jeśli Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniży stopy procentowe, poinformowała członek zarządu ds. finansowych Katarzyna Ostap-Tomann.

„Jeśli Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe, wtedy najprawdopodobniej spadną koszty naszego finansowania, co oznacza, że będzie zostawało nam więcej gotówki, bo będziemy mieli niższe koszty odsetek i w tym momencie będziemy w jakiś szybszy sposób, choć nie potrafię określić co do prędkości, ale będziemy na pewno szybciej się delewarowali” – powiedziała Ostapp-Toman podczas konferencji prasowej.

W połowie lutego Cyfrowy Polsat wraz ze spółką zależną Polkomtel przekazał do agenta umowy nieodwołalne dyspozycje uruchomienia procedury częściowej przedterminowej spłaty kredytu terminowego. Przedpłata kapitału w wysokości 681,4 mln zł, powiększona o naliczone odsetki, jest planowana na 21 lutego 2025 r. W wyniku dokonania powyższej przedpłaty łączna kwota główna zadłużenia spółki oraz Polkomtela z tytułu umowy kredytów wynosić będzie 6 263,1 mln zł z harmonogramem spłaty do 2028 r.

Dokumentacja kredytowa grupy przewiduje, że może powrócić do wypłaty dywidendy w momencie, kiedy wskaźnik długu netto/EBITDA spadnie poniżej 3,5x, wskazała CFO w odpowiedzi na pytanie o ewentualny powrót do wypłaty dywidendy.

„Nie będę spekulowała, […] my wypłacając dywidendę, co roku jako zarząd analizowaliśmy sytuację przed podjęciem decyzji” – dodała członek zarządu.

Poinformowała, że wskaźnik dług netto/EBITDA jest na poziomie 3,59x, co oznacza niewielki wzrost, pomimo że w trakcie roku grupa ponosiła wydatki inwestycyjne.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel (Grupa Polsat Plus) tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje spółki są notowane na GPW od 2008 r.; spółka wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews