Grupa Polsat Plus uważa segmenty telekomunikacyjny i mediowy za strategiczne, a nowa strategia określi dla nich „mierzalne cele”. Z kolei dla obszarów zielona energia i nieruchomości grupa rozważa „różne scenariusze”, poinformował członek zarządu Bartłomiej Drywa. Nowa strategia obejmie podejście do polityki finansowej i potencjalnie politykę dywidendową.

„Kontynuujemy strategiczny przegląd aktywów, którego celem jest optymalna alokacja kapitału i dalsze zwiększanie wartości grupy. Długoterminową strategię grupy planujemy ogłosić do końca tego roku i w ramach tej strategii określimy mierzalne cele dla naszego strategicznego biznesu, którym pozostaje segment telekomunikacyjny i mediowy. Jeżeli chodzi o segment zielonej energii i nieruchomości, przeglądamy detalicznie wszystkie aktywa w sposób kompleksowy i rozważamy różne scenariusze, aby wybrać taki kierunek rozwoju, który przyniesie największą wartość dla grupy i jej akcjonariuszy” – powiedział Drywa podczas wideokonferencji.

Dodał, że nowa strategia obejmie podejście do polityki finansowej, zarówno w średnim, jak i w długim terminie, ze szczególnym uwzględnieniem równowagi pomiędzy inwestycjami, poziomem zadłużenia i potencjalnie polityką dywidendową.

„Nasza strategia w multiplay nie tylko działa, ale coraz wyraźniej wzmacnia naszą pozycję rynkową, a segment TMT pozostaje stabilnym i perspektywicznym fundamentem naszej grupy. Po drugie, mając na uwadze kluczową rolę tego segmentu, wypracowaliśmy strategiczne ramy współpracy z naszym kluczowym partnerem, czyli grupą Cellnex. Uzgodnione długoterminowe parametry tej współpracy będą sprzyjać dalszej poprawie efektywności kosztowej, rozwojowi zasięgu oraz jakości sieci 5G Plusa, co dalej wzmocni naszą konkurencyjność na rynku. Po trzecie, content niezmiennie pozostaje jednym z filarów naszej działalności, a inwestycje w tym obszarze traktujemy naprawdę priorytetowo i dlatego właśnie przedłużyliśmy prawa do Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA aż do 2031 roku, co zapewni ciągłość i atrakcyjność naszej oferty w długim horyzoncie. A ponadto nawiązujemy wielowymiarowe partnerstwa z innymi nadawcami” – wymienił członek zarządu Grupy Polsat Plus.

W obszarze zielonej energii podkreślił przejście z fazy inwestycji do produkcji. Zakończono etap kapitałochłonnych inwestycji w OZE. W marcu farma wiatrowa w Drzeżewie (o mocy 139 MW) uzyskała docelową koncesję na wytwarzanie energii. Capex na zieloną energię spadł do zaledwie 31 mln zł w I kwartale.

„Jesteśmy zadowoleni z energii, jaką wygenerowaliśmy w I kwartale. 18% wzrostu roku do roku bezpośrednio przełożyło się na wyniki finansowe tego segmentu, EBITDA wzrosła o 73% r/r do 99 mln zł. Głównym powodem tego wzrostu była produkcja z naszej największej farmy wiatrowej przez pełen kwartał. […] Myśląc o kolejnych kwartałach, trzeba pamiętać, że z punktu widzenia wietrzności najlepszy kwartał w roku to zawsze I kwartał oraz IV kwartał roku. […] Drugi, trzeci kwartał to będzie pewnie głównie kontrybucja z farm fotowoltaicznych. Podsumowując, to był wymagający kwartał, biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne. Mimo wszystko poprawiliśmy znacząco nasze wyniki finansowe. Zakończyliśmy nasze kapitałochłonne inwestycje w odnawialne źródła energii. W tej chwili koncentrujemy się już na produkcji i sprzedaży energii elektrycznej i maksymalizacji wyniku EBITDA w tym segmencie” – podkreślił członek zarządu.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel (Grupa Polsat Plus) tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną. Akcje spółki są notowane na GPW od 2008 r.

