Grupa PTWP przejęła organizację Międzynarodowych Targów Expo Katowice, imprezy o wieloletniej tradycji i kluczowym znaczeniu dla górnictwa i przemysłu ciężkiego, podała spółka. Wydarzenie zostanie zaprezentowane w rozbudowanej formule i pod nową nazwą, a kolejna edycja odbędzie się we wrześniu 2026 r. w zarządzanym przez PTWP Międzynarodowym

Centrum Kongresowym w Katowicach.

W 2024 r. w targach uczestniczyło 170 wystawców z 17 krajów, prezentując technologie, rozwiązania i innowacje przede wszystkim dla branży górniczej, ale też hutniczej, metalurgicznej i przemysłów pokrewnych. Grupa PTWP podkreśla swoją intencję zmiany charakteru

wydarzenia i wzmocnienia jego znaczenia dla całego sektora wydobywczego.

„Zdecydowanie nie chcemy, aby tak ważne wydarzenie zniknęło z mapy branżowych eventów w regionie i widzimy duże możliwości rozwoju w imprezie o tym profilu. Mamy wieloletnie doświadczenie w organizacji wydarzeń gospodarczych czy przemysłowych, i bazując na nim planujemy zarówno zachować charakter targów, jak i nadać im nową energię. Chcemy zaprezentować je w nowej odsłonie, pod atrakcyjną nazwą i w formule, które lepiej odpowiadają realiom współczesnej gospodarki oraz kierunkom transformacji sektora. Włączymy do programu obszary kluczowe dla przyszłości branży, w tym tematykę surowców krytycznych, szeroko rozumianego wydobycia czy nowych złóż rud miedzi, a także szeroki kontekst debat eksperckich i rozmów z liderami rynku. Zamierzamy wykorzystać również nasz potencjał promocyjny i medialny, zwłaszcza portalu wnp.pl, który jako lider w swojej kategorii dociera do kluczowych grup związanych z przemysłem i górnictwem. Naszą ambicją jest rozwinięcie wydarzenia w taki sposób, aby jeszcze mocniej odpowiadało na aktualne potrzeby branży i wyzwania współczesnej gospodarki” – powiedział prezes Wojciech Kuśpik, cytowany w komunikacie.

Grupa PTWP zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami konsekwentnie rozwija segment wydarzeń własnych, który jest jednym z trzech głównych filarów biznesu spółki.

W ciągu roku Grupa PTWP organizuje ponad 20 dużych wydarzeń własnych, które gromadzą łącznie około 80 tys. uczestników.

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości prowadzi działalność w trzech głównych obszarach: digital – jako wydawca specjalistycznych portali internetowych oraz prowadzący platformy e-commerce; w obszarze wydawania czasopism i organizacji wydarzeń branżowych, m.in. kongresów, konferencji, targów, a także w obszarze zarządzania, poprzez spółkę zależną PTWP Event Center, infrastrukturą obiektów targowo-kongresowych i widowiskowych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2024 r.

Źródło: ISBnews