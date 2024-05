Grupa PZU przeanalizuje swój portfel bankowy i przedstawi w strategii kierunki, w jakich będzie zmierzać, zapowiedział p.o. prezesa PZU Życie Jarosław Mastalerz.

„Grupa PZU przeanalizuje swój portfel bankowy i w nowej strategii powie, w jakim kierunku będziemy chcieli iść” – powiedział Mastalerz podczas konferencji prasowej.

„Dziś zarząd PZU nie udziela żadnej informacji, jakimi opcjami się nie interesuje i jakie leżą na stole. To są spółki publiczne [Bank Pekao i Alior Bank] i byłaby to informacja, która wpłynęła by na cenę akcji” – zaznaczył.

P.o. prezesa PZU Artur Olech podkreślił, że analizie będzie również podlegać model współpracy operacyjnej z bankami grupy. Nie wykluczył też rozszerzenia współpracy z bankami spoza grupy PZU.

Kontrybucja banków do wyniku grupy PZU wyniosłą 497 mln zł w I kw. wobec 412 mln zł rok wcześniej.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews