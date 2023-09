Grupa PZU rozpoczyna proces elektryfikacji swojej floty pojazdów we współpracy z polską firmą technologiczną VivaDrive, specjalizującą się w oprogramowaniu dla elektryfikacji flot, podał ubezpieczyciel.

„Grupa PZU stanowi ważny filar polskiej gospodarki, ubezpieczając i zapewniając finansowanie największym przedsiębiorstwom w kraju, aktywnie wspierając transformację energetyczną polskiego przemysłu. Zgodnie z naszą strategią na lata 2021-2024 r., chcemy być promotorem transformacji energetycznej polskiej gospodarki. Wspólnie z VivaDrive oferujemy już rozwiązanie PZU iFlota, które pozwala optymalizować procesy we flocie, ale także zapewnia kompleksową i fachową pomoc przy obniżaniu emisji CO2 we flocie. Rozumiemy, że wszelkie zmiany zawsze warto zacząć od siebie. Dlatego podjęliśmy współpracę z VivaDrive przy zaplanowaniu transformacji energetycznej naszej floty pojazdów, która doprowadzi do znacznej redukcji gazów cieplarnianych związanych z naszą bezpośrednią działalnością (scope 1 i 2)” – powiedział dyrektor Biura Administracji PZU Grzegorz Rosiak, cytowany w komunikacie.

Rozwiązanie VivaDrive wykorzystuje zaawansowane technologie, takie jak AI i Big Data, do optymalizacji procesu elektryfikacji floty. Wykorzystane narzędzie tworzy cyfrowego bliźniaka floty, analizując dane z floty, aby dostarczyć spersonalizowane rekomendacje dotyczące wprowadzenia pojazdów elektrycznych (EV) i infrastruktury ładowania. Dzięki temu narzędzie VivaDrive jest w stanie przewidzieć, które zadania transportowe mogą być realizowane przez pojazdy elektryczne, którzy kierowcy są gotowi do przejścia na elektryki, a także jakie są braki w infrastrukturze ładowania EV. To pozwala firmom na efektywne operacyjnie i kosztowo planowanie i wdrożenie strategii EV, podano w materiale.

Do 2024 roku PZU planuje korzystać w pełni z zielonej energii elektrycznej (na podstawie gwarancji pochodzenia z odnawialnych źródeł energii od dostawcy energii, z którymi ma bezpośrednio podpisane umowy) oraz rekompensować emisję z własnych źródeł oraz energię cieplną (zakres 1 i 2). Do 2030 roku PZU planuje dodatkowo ograniczyć wielkość emisji CO2 przez dalszą redukcję śladu węglowego w zakresie 1 (systematyczna rozbudowa floty o auta o napędzie hybrydowym i elektrycznym) i utrzymać pełną neutralność klimatyczną w działalności operacyjnej (zakres 1 i 2). Poprzez rozpoczęcie procesu elektryfikacji floty pojazdów Grupa PZU intensyfikuje swoje działania w tym zakresie, podkreślono również.

PZU oferuje już we współpracy z Viva Drive rozwiązanie PZU iFlota. System ten pomaga klientom w zarządzaniu flotą, ograniczaniu szkód i kontrolowaniu kosztów związanych z flotą samochodową. Rozwijając system iFlota PZU wzbogaciło go o funkcjonalności związane z elektromobilnością, chcąc w ten sposób ułatwić przedsiębiorcom przechodzenie przez transformację energetyczną floty.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów wyniosła 436,12 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

Źródło: ISBnews