Grupa PZU w nowej strategii na lata 2021-2024 zakłada osiągnięcie ok. 3,4 mld zł zysku netto przypisanego jednostce dominującej oraz rentowność mierzoną wskaźnikiem zwrotu na kapitale (ROE) na poziomie 17,4% w 2024 r., wynika z prezentacji poświęconej strategii.

„Po spadkach sprzedaży oraz spadkach na rynkach finansowych i w obliczu obniżenia stóp procentowych wywołanych pandemią COVID-19, dzięki konsekwentnym działaniom realizowanym na wszystkich rynkach, na których jesteśmy obecni, przewidujemy,że na koniec 2024 r. osiągniemy najwyższy, od czasu debiutu na GPW, wynik netto, w wysokości ok. 3,4 mld zł, co oznacza ok. 79-proc. wzrost w stosunku do 2020 r.” – czytamy w prezentacji.

Planowana kontrybucja banków do wyników grupy ma wynieść 0,8 mld zł w 2024 roku wobec 0,1 mld zł w 2020 r. (z wyłączeniem odpisów z tytułu nabycia Pekao i Alior Banku).

PZU podał także, że ambicją grupy jest także zapewnienie wysokiej rentowności biznes. Prognozowany wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) ma wynieść 17,4% na koniec 2024 r.

„Pomimo pandemii COVID-19, w latach 2021-2024 zapewnimy wysoką rentowność prowadzonej działalności dzięki: stabilnemu i bezpiecznemu modelowi biznesowemu opartemu na dywersyfikacji prowadzonej działalności, dalszym usprawnianiom procesów biznesowych, produktowych i dystrybucyjnych, a także zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem oraz kształtowania polityki cenowej, dalszej optymalizacji kosztów, wykorzystaniu efektów synergii w Grupie PZU” – czytamy także.

Przełoży się to na wzrost wskaźnika ROE o ok. 6,5 pkt proc. pomimo zakładanego pogorszenia wskaźnika mieszanego oraz marży operacyjnej ubezpieczeń życiowych, zaznaczono.

Celem grupy jest także utrzymanie efektywności kosztowej prowadzonej działalności po COVID-19. Wskaźnik kosztów administracyjnych PZU ma spaść do poziomu 7% w 2024 r., tj. o 0,1 pkt proc. w porównaniu z końcem 2020 r. Standardowa działalność operacyjna będzie stanowić 6,5%, a szacowany koszt projektów strategicznych – 0,5%.

„Pomimo spodziewanego spadku dynamiki przychodów w latach 2020-2021, wywołanego głównie pandemią COVID-19, w okresie realizacji strategii utrzymamy efektywność kosztową. Osiągniemy to dzięki dyscyplinie kosztowej oraz inwestycjom w cyfryzacje procesów i digitalizację, a także zmianie modelu pracy na zdalną i hybrydową” – czytamy także.

Celem Grupy PZU jest także utrzymanie wskaźnika wypłacalności II na poziomie ok. 200% w perspektywie 2024 roku.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów w 2020 r. wyniosła blisko 379 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

Źródło: ISBnews