Grupa Smyk otworzyła swój pierwszy własny sklep stacjonarny w Słowacji, podała spółka. To element międzynarodowej ekspansji Grupy w Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz Słowacji, w latach 2025-2026 Grupa planuje otworzyć własne sklepy także w Czechach oraz Bułgarii.

Pierwszy sklep Smyk na rynku słowackim został otwarty w centrum handlowo-rozrywkowym Bory Mall w Bratysławie. Na powierzchni około 600 m2 klienci znajdą wybór zabawek, odzieży, obuwia, artykułów szkolnych oraz asortyment akcesoriów dla dzieci, podano.

„Marka Smyk od lat cieszy się zaufaniem i bardzo wysoką rozpoznawalnością wśród polskich klientów. Na rodzimym rynku mamy już ponad 250 sklepów stacjonarnych, które są ściśle zintegrowane ze sklepem internetowym oraz aplikacją mobilną. Ten sprawdzony model omnichannel z sukcesem wdrożyliśmy także w Rumunii, gdzie mamy już ponad 30 własnych sklepów oraz sklep internetowy i aplikację mobilną. Zamierzamy go powielić na kolejnych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, w pierwszej kolejności w Słowacji, a w kolejnych krokach także w Czechach i Bułgarii. Jednocześnie chcemy umacniać naszą wiodącą pozycję w Polsce, dalej rozwijać działalność Grupy Smyk w Rumunii oraz rozwijać obecną współpracę ze sklepami partnerskimi działającymi na kolejnych 20 międzynarodowych rynkach” – powiedział prezes Michał Grom, cytowany w komunikacie.

Międzynarodowa ekspansja Grupy Smyk zakłada w pierwszej kolejności otwieranie sklepów stacjonarnych na nowych rynkach, a następnie uruchomienie sklepów internetowych – zgodnie z przemyślaną strategią „najpierw offline, potem online” – w celu zapewnienia na tych rynkach pełnej integracji kanałów sprzedaży w modelu omnichannel.

Grupa Smyk (Smyk Holding) jest liderem w branży produktów dla dzieci w Polsce. Oferta Grupy obejmuje szeroką gamę produktów, w tym zabawki, odzież, obuwie, artykuły szkolne oraz akcesoria dla dzieci.

Źródło: ISBnews