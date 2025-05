Tauron Nowe Technologie – operator sieci ponad 200 stacji ładowania – wprowadził usługę eTAURON Flota, czyli kompleksowe narzędzie do zarządzania flotą pojazdów elektrycznych, podał Tauron. W ostatnich tygodniach spółka wdrożyła również dynamiczne ceny ładowania, pozwalające obniżyć koszt kilowatogodziny pobranej ze stacji ładowania.

Według cytowanych w komunikacie danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, do końca roku na polskich drogach może pojawić się nawet 20 tys. nowych samochodów elektrycznych. Coraz częściej trafiają one do flot firmowych, bo przedsiębiorcy dostrzegają korzyści z posiadania pojazdów zeroemisyjnych – zarówno w kontekście kosztów, jak i korzyści dla środowiska.

„Na te potrzeby odpowiada Tauron Nowe Technologie, operator sieci ponad 200 stacji ładowania. Spółka wprowadziła właśnie nową usługę – eTAURON Flota, czyli kompleksowe narzędzie do zarządzania flotą pojazdów elektrycznych wykorzystywanych w działalności gospodarczej” – czytamy w komunikacie.

„Zarządzanie flotą EV w dynamicznie rozwijającym się sektorze elektromobilności wymaga nowoczesnych, efektywnych rozwiązań. eTAURON Flota pozwala firmom na pełną kontrolę nad kosztami ładowania, zużyciem energii i eksploatacją pojazdów, co przekłada się na oszczędności i przejrzystość procesów” – powiedział prezes Tauron Nowe Technologie Bartłomiej Wyczałkowski, cytowany w komunikacie.

Usługa oferuje m.in. dostęp do preferencyjnych stawek za ładowanie, bezgotówkowe płatności, karty RFID do autoryzacji sesji ładowania i eliminacji nadużyć, a także narzędzia do monitorowania i analizowania kosztów. Na koniec każdego miesiąca przedsiębiorca otrzymuje jedną, zbiorczą fakturę, która upraszcza rozliczenia, wskazano w materiale.

Jak podkreślono, istotnym elementem oferty są także taryfy oparte na odnawialnych źródłach energii (OZE). Dzięki gwarancjom sprzedaży energii ekologicznej PTCE, Tauron umożliwia firmom osiągnięcie zerowego śladu węglowego w zakresie ładowania floty. To z kolei ułatwia raportowanie w ramach ESG i pozwala organizacjom wykazać się neutralnością emisyjną.

„To rozwiązanie łączy nowoczesną technologię z praktycznym podejściem do codziennego zarządzania. Dzięki niemu firmy mogą nie tylko optymalizować koszty, ale również realizować cele zrównoważonego rozwoju i wzmacniać swoją odpowiedzialność klimatyczną” – dodał Wyczałkowski.

W ostatnich tygodniach Tauron wdrożył również dynamiczne ceny ładowania – dzięki nim, przy korzystnych cenach energii na giełdzie, można realnie obniżyć koszt kilowatogodziny pobranej ze stacji ładowania, podano dalej.

„Jeszcze w tym roku firma planuje przeprowadzenie tzw. repoweringu infrastruktury, czyli modernizacji części urządzeń w celu zwiększenia mocy samego procesu. Wszystko po to, by sprostać rosnącym wymaganiom technicznym nowoczesnych pojazdów i oczekiwaniom użytkowników” – czytamy też w komunikacie.

Do 2035 r. Grupa Tauron chce mieć na swoim obszarze działania co najmniej 1000 stacji ładowania, zaznaczono.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce. Spółka miała 32,54 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW i wchodzi w skład indeksu mWIG40.

