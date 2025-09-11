Jednostki wytwórcze należące do Grupy Tauron zawarły umowy mocowe w ramach aukcji uzupełniającej rynku mocy na 2026 r. o łącznym obowiązku mocowym równym 1 567,434 MW, podała spółka. Cena zamknięcia aukcji mieści się w przedziale od 324,72 do 365,29 zł/kW/rok, a przychody Grupy z rynku mocy skalkulowane w oparciu o powyższy przedział cen zamknięcia aukcji wyniosą od 508,98 do 572,57 mln zł.

„Rozstrzygnięta w IV rundzie aukcja uzupełniająca na 2026 rok to nie tylko istotne zabezpieczenie biznesowe, ale przede wszystkim ważny wkład w budowanie stabilności polskiego systemu elektroenergetycznego. To fundament, który pozwoli nam bezpiecznie realizować cele sprawiedliwej transformacji – w sposób zrównoważony i odpowiedzialny społecznie. Rynek mocy daje nam przestrzeń do utrzymywania pracy konwencjonalnych jednostek, które bez tego wsparcia nie mogłyby dalej funkcjonować w rentowny sposób, przy równoczesnej realizacji strategii, której celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2040 roku” – skomentował wiceprezes ds. handlu Piotr Gołębiowski, cytowany w komunikacie.

Wstępne wyniki aukcji zostaną podane do publicznej wiadomości przez PSE w terminie 3 dni roboczych od zakończenia aukcji, a ostateczne wyniki aukcji zostaną ogłoszone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w pierwszym dniu roboczym następującym po 21 dniu od dnia zakończenia aukcji, podano także.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce. Spółka miała 32,54 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW i wchodzi w skład indeksu mWIG40.

