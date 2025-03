Grupa WP nadal ma apetyt na akwizycje, tak żeby przejęte podmioty rosły dalej w ramach grupy, poinformował prezes Jacek Świderski. Apetyt obejmuje m.in. dalsze zagraniczne akwizycje w segmencie travel, wynika z jego słów. Nie skomentował natomiast procesu sprzedaży TVN.

„Na pewno mamy apetyty, żeby rosnąć poprzez akwizycje, ale też bardzo intensywnie skupiamy się na tym, żeby to, co kupujemy rosło w ramach naszej grupy. Żebyśmy bardzo intensywnie i szybko mogli spłacać zadłużenie i robić następne ruchy. To jest przy przy takich spółkach, jak nasza, które które kapitał pozyskują z długu, proces, który mobilizuje do patrzenia na wzrosty” – powiedział Świderski podczas wideokonferencji.

Zaznaczył, że Grupa WP nie zamierza wchodzić w obszary wykraczające poza trzy segmenty, które są w Grupie WP najsilniejsze (reklama i subskrypcje, turystyka oraz finanse konsumenckie).

„Nie usłyszycie państwo ode mnie dzisiaj, że Invia czy Szallas to są ostatnie zagraniczne spółki travel’owe, na które Wirtualna Polska Holding będzie patrzeć. To byłoby zaprzeczeniem naszej natury i tego, że do tej pory udanie ten segment przez akwizycje budowaliśmy” – wskazał prezes Grupy WP.

Na pytanie o proces sprzedaży TVN, stwierdził, że nie komentuje procesów akwizycyjnych.

„Nie komentujemy procesów M&A, niezależnie czy w nich jesteśmy, czy nie” – powiedział prezes.

Jak zauważyła CFO Grupy Elżbieta Bujniewicz-Belka, aktualny poziom długu netto do EBITDA 2,4x nadal daje przestrzeń do lewarowania.

„Oczywiście teoria mówi, że że jest przestrzeń, bo firmy zadłużają się w takim standardzie na 3,5x. To jest taki złoty standard bankowy” – powiedziała CFO.

„Mamy za sobą historię wielokrotnego takiego cyklu zaciągania zadłużenia, nabywania spółek i później realizowania synergii z tych nabyć i wzrostów organicznych naszych inwestycji wewnątrz i to pozwala nam przechodzić przez cykle odlewarowania i następne zakupy, więc myślę, że tu nic się chyba nie zmieni w naszym podejściu” – dodał Świderski.

Wskazał ponadto, że w części mediowej prezes Grupy WP prowadzone są procesy wewnętrznej poprawy.

„Działać się będzie jeszcze dłuższy czas. Nie skupiamy się w tej chwili na trendach rynkowych, na dynamikach rynkowych. Jesteśmy głęboko zanurzeni w wewnątrz Wirtualnej Polski Media. […] Osobiście jestem w 120% zaangażowany w to, żeby poprawiać wszystkie miejsca […] i dopóki nie skończymy tego procesu, to nie będziemy myśleć o tym czy rynek nam pomaga czy przeszkadza. To jest po prostu praca, którą musimy jak najszybciej wykonać” – stwierdził Świderski.

Grupa WP to holding technologiczny, prowadzi działalność mediową, reklamową oraz e-commerce. Jest właścicielem portalu WP, posiada również specjalistyczne serwisy tematyczne, takie jak money.pl, WP SportoweFakty, benchmark.pl oraz rozwija usługi subskrypcyjne m.in. poprzez spółki Audioteka Group i Patronite. W branży e-commerce WP działa głównie w obszarach turystyki (m.in. wakacje.pl, Szallas Group, nocowanie.pl) i finansów konsumenckich (superauto.pl i totalmoney.pl). W październiku 2024 roku z serwisów i usług internetowych spółki korzystało prawie 20 mln Polaków. Od 2015 r. Wirtualna Polska Holding jest notowana na GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews