Grupa WP skupi się na wygenerowaniu synergii z niedawnej akwizycji Invia za ok. 1 mld zł i nie przewiduje dużych przejęć w okresie przynajmniej roku, poinformował prezes Jacek Świderski.

„Na razie chciałbym ucinać dyskusję o M&A. Kupiliśmy – jak na nas – bardzo duży podmiot za dużą kwotę ok. 1 mld zł i potrzebujemy co najmniej dwóch lat, a pewnie bardziej trzech, żeby wykrzesać wszystkie planowane synergie i na tym się chcemy skupić” – powiedział Świderski podczas wideokonferencji.

W I połowie tego roku Wirtualna Polska Media (WPM) – spółka zależna Wirtualnej Polski – nabyła 100% akcji Invia Group SE od European Bridge Travel (EBT). Prezes dodał, że okres 2-3 lat jest wymagany, żeby spłacić zadłużenie.

„Jeżeli jesteśmy zadłużeni ok. 2,5x EBITDA, to potrzeba mniej więcej 2,5 roku, żeby się odlewarować. Oczywiście przy przy założeniu, że nie wypłacamy dywidendy czy nie ma jakichś innych wycieków wykreowanej EBITDA. Te 2-3 lata to jest dobry okres, żeby skonsumować to, co kupiliśmy” – stwierdził prezes.

Jednocześnie zaznaczył, że to nie oznacza braku dywidendy w tym czasie.

„Ja powiedziałem hipotetycznie, że gdybyśmy nie wypłacali dywidendy, to 2,5 roku mniej więcej potrzeba na to, żeby spłacić zadłużenie do zera. Natomiast my nie mamy potrzeby spłacenia go do zera. Zarówno ten poziom, na którym jesteśmy obecnie, czyli 2,3x EBITDA jest poziomem bezpiecznym, a jeżeli go obniżymy np. do 1,5x, to już w ogóle nie będzie stanowiło żadnego wyzwania. Natomiast na pewno. gdy przekraczamy 2x EBITDA, nie będziemy dokonywać znaczących akwizycji. Pewnie w najbliższym roku żadnej dużej akwizycji nie będziemy przyjmować” – ocenił Świderski.

Zaznaczył, że z każdym kwartałem Grupa WP będzie w stanie odbudowywać „moce akwizycyjne” i w efekcie za pół roku projekty „do 300-400 mln zł nie będą stanowiły problemu”

„Nie ma na rynku polskim wielu podmiotów, które by to kryterium spełniały. Jeżeli chodzi o turystykę w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, to też właściwie nie zostało już nic do kupienia. Na pewno nie będziemy wychodzili chociażby na Europę Zachodnią, dopóki nie odbudujemy naszych możliwości. […] Na pewno będzie to, powiedzmy, najbliższy rok spokoju M&A” – podsumował Świderski.

Grupa WP to holding technologiczny, prowadzi działalność mediową, reklamową oraz e-commerce. Wirtualna Polska Holding jest notowana na GPW.

Źródło: ISBnews