Grupa WP obserwuje „powrót do normalności” w segmencie turystycznym i stopniową poprawę w segmencie mediowym, co uzasadnia kontynuację inwestycji w tym obszarze, poinformował prezes Jacek Świderski.

„Raczej nie można spodziewać się rychłej poprawy zyskowności segmentu mediowego, ponieważ jesteśmy zdeterminowani do kontynuowania inwestycji, które ciągną nas kosztowo w dół. Z kolei przychody poprawiają się stopniowo, a nie skokowo. W związku z tym jakiegoś szybkiego przełomu nie przewidujemy, ale zobaczymy – może życie nas pozytywnie zaskoczy” – powiedział Świderski podczas wideokonferencji.

Zaznaczył, że mimo tego podjęte inwestycje w tym obszarze przynoszą efekty, przychody się poprawiają, więc stopniowo poprawia się też wynik na poziomie EBITDA.

„Natomiast sytuacja cały czas jeszcze jest ujemna i nie mamy nic do ogłoszenia, jeżeli chodzi o to, kiedy ona się stanie dodatnia” – dodał prezes.

Jednocześnie ocenił, że rok „generalnie jest dobry” poza chwilowym wstrzymaniem wydatków turystycznych w momencie wybuchu wojny w Zatoce Perskiej.

„Wydarzenia spowodowały, że zarówno wyniki I kwartału, jak i na pewno wyniki II kwartału będą pod presją wydarzeń w Zatoce Perskiej. Za to mniej więcej od dwóch-trzech tygodni wszystko wraca do normy. Popyt jeszcze nie rośnie tak mocno, jak rósł przed kryzysem w Zatoce Perskiej, ale trend jest jednoznacznie pozytywny i wracający w obszary wzrostu, który widzieliśmy wcześniej. Czy uda nam się straty z I i II kwartału odrobić w III kwartale? Czas pokaże. Są takie nadzieje, ale na to musimy jeszcze chwilę poczekać. III kwartał w turystyce jest oczywiście tym najważniejszym. Natomiast gdyby nie wydarzenia w Zatoce Perskiej, to pewnie dzisiaj byśmy świętowali nie tylko historycznie dobre wyniki w części mediowej, ale również kontynuację bardzo dobrych wyników w części turystycznej” – wymienił Świderski.

Pozostałe branże w jego opinii „trzymają się mocno” i nie obserwuje on, aby któraś z głównych reklamowych branż szczególnie „cierpiała” w tym momencie, wskazał prezes.

Grupa WP to holding technologiczny, prowadzi działalność mediową, reklamową oraz e-commerce. Jest właścicielem portalu WP, posiada również specjalistyczne serwisy tematyczne, takie jak money.pl, WP SportoweFakty, benchmark.pl oraz rozwija usługi subskrypcyjne m.in. poprzez spółki Audioteka Group i Patronite. W branży e-commerce WP działa głównie w obszarach turystyki (m.in. wakacje.pl, Szallas Group, nocowanie.pl) i finansów konsumenckich (superauto.pl i totalmoney.pl). Od 2015 r. Wirtualna Polska Holding jest notowana na GPW.

Źródło: ISBnews