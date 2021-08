Grupa WP oczekuje dwucyfrowego wzrostu całego rynku reklamy mediowej w 2021 r. i liczy także, że Wirtualna Polska będzie rosnąć szybciej niż rynek, poinformował prezes Jacek Świderski. Spółka chce pozostać aktywna na rynku akwizycyjnym.

„Nie mamy jeszcze wyników rynkowych za II kw., jeżeli chodzi o rynek reklamy mediowej, w związku z tym trudno nam prognozować obecnie II półrocze. To, co możemy powiedzieć, to będzie to dwucyfrowy wzrost i liczymy na to, że Wirtualna Polska będzie rosła szybciej niż cały rynek” – powiedział Świderski podczas wideokonferencji, odnosząc się do oczekiwanego wzrostu rynku reklamy mediowej w tym roku.

Spółka jest aktywna na rynku akwizycyjnym także poza krajem.

„Nie komentujemy procesów akwizycyjnych z wiadomych względów. Na pewno rozdzielenie funkcji e-commerce i M&A ma na celu osiągnięcie dwóch celów. Jesteśmy aktywni nie tylko w tematach e-commerce’owych, ale również mediowych, więc to rozdzielenie funkcji nam pomaga. Po drugie, ma spowodować, że wiceprezes odpowiedzialny za ten dział może w 100% skupić się na M&A i nie musi zajmować się również nadzorem spółek, które wcześniej kupiliśmy” – powiedział Świderski.

Dodał, że w kręgu zainteresowania spółki w zakresie M&A są także projekty zagraniczne.

W raporcie za II kw. br. spółka poinformowała, że potencjalne akwizycje mogą mieć istotny wpływ na wyniki osiągane przez grupę w kolejnych okresach oraz że spółka obserwuje także aktywność Polaków w nowych sektorach e-commerce, np. tzw. zakupów big ticket (wysoka cena zakupu, charakter jednorazowy lub rzadki), co demonstruje rosnące zaufanie Polaków do internetu jako kanału zakupowego.

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych – Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej – Money oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii – np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej – np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym – np. Pudelek. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r.

