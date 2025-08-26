Grupa WP spodziewa się w II półroczu utrzymania przychodów na poziomie zbliżonym r/r w Segmencie Reklama i Subskrypcje oraz wzrostu przychodów „w przedziale wysokich jednocyfrowych wartości procentowych” w Segmencie Turystyka, podała spółka.

„Segment Reklama i Subskrypcje: Grupa przewiduje utrzymanie przychodów na poziomie zbliżonym rok do roku (w odniesieniu do drugiego półrocza 2024 r.). Z jednej strony wpływ na to ma trudne otoczenie rynkowe w obszarze reklamy online display, z drugiej – dalszy solidny wzrost przychodów z subskrypcji. Jednocześnie, zarząd zwraca uwagę, że w drugim półroczu nie będzie już działał efekt wysokiej bazy kosztowej z pierwszej połowy 2024 roku, wynikający z restrukturyzacji zatrudnienia przeprowadzonej 8 w maju 2024 r., co może przełożyć się na wzrost kosztów wynagrodzeń w ujęciu r/r. Dodatkowo obserwowany jest wzrost kosztów bezpośrednich, w tym m.in. kosztów powierzchni zewnętrznych, treści licencjonowanych oraz audiobooków, a także inwestycji w produkt” – czytamy w raporcie za I półrocze.

W obszarze turystyki Grupa spodziewa się wzrostu przychodów w przedziale wysokich jednocyfrowych wartości procentowych. Głównym motorem tego trendu będzie dwucyfrowy wzrost przychodów w segmencie turystyki zagranicznej w regionie CEE (CEE OTA) napędzany obserwowanym silnym popytem na oferty last minute, co stanowi dobrą podstawę do osiągnięcia korzystnych wyników w wysokim sezonie, podano także.

Jednocześnie Grupa obserwuje słabsze wyniki w segmencie turystyki zagranicznej w regionie DACH OTA, co wynika zarówno z dojrzałości tego rynku i jego niższej dynamiki wzrostu w porównaniu do CEE, jak i czynników krótkoterminowych, takich jak upadek FTI (jednego z największych biur podróży na rynku niemieckim) w 2024 r. W turystyce krajowej presję na wyniki wywierają efekty wysokiej inflacji z 2023 r., które nadal oddziałują na decyzje konsumentów, zwiększając relatywną atrakcyjność ofert zagranicznych, a także słaba sytuacja makroekonomiczna na Węgrzech – będących największym rynkiem w tym segmencie – gdzie wzrost gospodarczy pozostaje na niskim poziomie, podano także.

W I poł. 2025 r. spółka miała 1,06 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 33,51 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 912,77 mln zł w porównaniu z 730,62 mln zł rok wcześniej.

Grupa WP to holding technologiczny, prowadzi działalność mediową, reklamową oraz e-commerce. Jest właścicielem portalu WP, posiada również specjalistyczne serwisy tematyczne, takie jak money.pl, WP SportoweFakty, benchmark.pl oraz rozwija usługi subskrypcyjne m.in. poprzez spółki Audioteka Group i Patronite. W branży e-commerce WP działa głównie w obszarach turystyki (m.in. wakacje.pl, Szallas Group, nocowanie.pl) i finansów konsumenckich (superauto.pl i totalmoney.pl). W październiku 2024 roku z serwisów i usług internetowych spółki korzystało prawie 20 mln Polaków. Od 2015 r. Wirtualna Polska Holding jest notowana na GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews