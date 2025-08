Grupa Żabka jest „dokładnie” na ścieżce planu zwiększenia pięciokrotnie skali oferty cyfrowej (digital customer offering – DCO) do 2028 r., poinformował Group Chief Strategy & Development Officer Tomasz Blicharski.

Wcześniej spółka podała, że kanały cyfrowe (DCO) zanotowały w I półr. 2025 r. wzrost sprzedaży do klienta końcowego o 26% (28% w II kw.), co znacząco wpłynęło na wyniki Grupy i zbliżyło ją do realizacji celu z IPO zakładającego pięciokrotny wzrost przychodów DCO do 2028 r. Kluczowe inicjatywy to udoskonalenie Żabka Ads oraz rozszerzenie oferty q-commerce do ponad 10 tys. produktów na platformie delio+.

„Rok temu, przy okazji IPO, powiedzieliśmy, że obszar Digital Customer Offering zwiększy skalę około pięciu razy w ciągu najbliższych pięciu lat, czyli jeszcze zostały cztery lata. Jesteśmy dokładnie na tej ścieżce” – powiedział Tomasz Blicharski, pytany o plany co do capeksu w ofercie cyfrowej.

W I poł. 2025 r. spółka miała 67 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 58 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 12 791 mln zł w porównaniu z 11 148 mln zł rok wcześniej. Skorygowany zysk netto w pierwszej połowie 2025 r. wyniósł 144 mln zł, co oznacza wzrost o 82,9% r/r. Zysk EBITDA sięgnął 1 547 mln zł wobec 1 379 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. Skorygowana EBITDA w całym I półr. 2025 r. wzrosła o 18,2% do 1 654 mln zł. Marża skorygowanego wyniku EBITDA wzrosła do 11,2% w I półroczu wobec 10,9% rok wcześniej. Sprzedaż do klienta końcowego w I poł. br sięgnęła 14,8 mld zł, czyli o 14,4% więcej niż przed rokiem. Sprzedaż LfL wzrosła o 6,1% r/r zarówno w I poł. br., jak i w II kw.

Ekosystem Grupy Żabka obejmuje wiodącą w Polsce sieć sprzedaży detalicznej w formacie convenience działającą na zasadzie franczyzy. Uzupełnia ją sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano. Grupa dysponuje również ofertą cyfrową. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2024 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews