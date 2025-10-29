Grupa Żabka widzi bardzo dobry potencjał do rozwoju w Rumunii i choć na razie zakłada tam organiczny rozwój, to nie wyklucza akwizycji, chcąc osiągnąć efekt skali, poinformowali przedstawiciele Grupy Żabka. Na koniec września br. Żabka miała w Rumunii 122 sklepy.

„W okresie w I-III kw. 2025 r. otworzyliśmy łącznie 1127 sklepów brutto w Polsce i Rumunii [1060 w Polsce i 67 w Rumunii] i jesteśmy na bardzo dobrej drodze do realizacji celu ponad 1300 otwarć sklepów w tych dwóch krajach w tym roku” – powiedział CEO Grupy Żabka Tomasz Suchański, podczas wideokonferencji.

CFO Marta Wrochna-Łastowska podkreśliła, że spółka jest optymistyczna co do rozwoju w Rumunii, widzi tam bardzo dobry potencjał rynku, a klienci „bardzo polubili” sklepy Żabki.

Group Chief Strategy & Development Officer Tomasz Blicharski dodał, że w Rumunii Grupa miała 122 sklepy na koniec III kwartału br. i rozwój na tamtym rynku na razie odbywa się organicznie, jednak nie wykluczył akwizycji.

„W pierwszej kolejności to będzie rozwój organiczny, ale nie wykluczamy również transakcji M&A, bo wiadomo, że handel bardzo dobrze reaguje na skalę, a transakcja mogłaby skokowo zwiększyć skalę działalności w Rumunii. Dlatego bardzo uważnie przyglądamy się rynkowi i patrzymy na podmioty, które mogłyby dołączyć do biznesu rumuńskiego, jednak na razie nie mamy nic do zakomunikowania w tym temacie” – powiedział Blicharski.

Stwierdził też, że w ocenie Grupy potencjał otwarć w Rumunii sięga ok. 7,6 tys. sklepów wobec wcześniej szacowanego potencjału na 4 tys. placówek.

Ekosystem Grupy Żabka obejmuje wiodącą w Polsce sieć sprzedaży detalicznej w formacie convenience działającą na zasadzie franczyzy. Uzupełnia ją sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano. Grupa dysponuje również ofertą cyfrową. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2024 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews